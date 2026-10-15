Лауреат Берлінале та кіноперфоманс з Кейт Бланшетт: в Україні відбудеться "Нове німецьке кіно"

У листопаді в Україні відбудеться 32-й фестиваль "Нове німецьке кіно", який представить добірку сучасних німецьких фільмів. До програми увійшли лауреат "Золотого ведмедя" Берлінале-2026, нова робота оскароносного режисера Павела Павліковського та імерсивний документальний фільм Віма Вендерса про архітектуру.

Які фільми покажуть на фестивалі, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

"Берлінський герой"

Фільмом-відкриттям стане робота режисера Вольфґанґа Бекера, відомого за стрічкою "Ґуд бай, Леніне!". Фільм він створив разом з Акімом фон Боррісом, який працював над серіалом "Вавилон-Берлін".

У центрі історії - непримітний колишній залізничник, якого один журналіст перетворює на національного героя. Колись чоловік помилково перевів стрілки й мимоволі допоміг урятувати 127 людей зі Східного Берліна.

Історія швидко набуває розголосу, а її герой отримує славу та можливість привернути увагу дівчини мрії. Проте разом із цим приходить страх бути викритим.



"Жовті листи"

Фільм Ількера Чатака, номінанта на премію "Оскар", став лауреатом "Золотого ведмедя" - головної нагороди Берлінського міжнародного кінофестивалю 2026 року.

Стрічка розповідає про подружжя турецьких театральних митців, які після інциденту на прем'єрі їхньої нової п'єси стають мішенню для влади і втрачають роботу та житло.

Пара опиняється перед складним вибором - підкоритися репресивній системі, щоб зберегти звичне життя, чи залишитися вірними своїм принципам.



"Батьківщина"

Нова історична драма Павела Павліковського, відомого за фільмами "Іда" та "Холодна війна", отримала режисерську нагороду в Каннах.

Події розгортаються влітку 1949 року, коли письменник Томас Манн разом із донькою Ерікою повертається із заслання до розколотої Німеччини. Між батьком і донькою виникає суперечка про відповідальність, культуру та ставлення до батьківщини.

На тлі Холодної війни дві новоутворені німецькі держави починають змагатися за право представляти видатного письменника як символ власної країни.



"Ейфорія"

Кіноперформанс Юліана Розефельдта, автора фільму "Маніфесто", частково знімали в Києві за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення. До роботи над хореографією долучилася, зокрема, трупа Раду Поклітару, а голосом одного з персонажів стала Кейт Бланшетт.

"Ейфорія" розповідає про місто, одержиме грошима та споживанням. Таксисти, бездомні й офісні працівники виголошують сповіді про владу грошей, а тигр голосом Бланшетт співає осанну цивілізації серед спорожнілих супермаркетів.



"Зсередини назовні: архітектура Петера Цумтора"

У документальному фільмі Віма Вендерса глядачі зможуть ближче познайомитися з творчістю швейцарського архітектора Петера Цумтора, лауреата Прітцкерівської премії.

Завдяки 3D-технологіям стрічка створює ефект занурення - глядачі можуть "пройтися" будівлями та побачити, як ними користуються або працюють над їхнім створенням.



Спеціальний показ "Фауста"

Окрім основної програми, 20 листопада в межах фестивалю відбудеться спеціальний показ німого фільму "Фауст" Фрідріха Вільгельма Мурнау.

Подію супроводжуватиме прем'єра нового саундтреку, створеного київською мисткинею undo despot.

Коли та де відбудеться фестиваль

У Києві фестиваль триватиме з 12 до 18 листопада. Покази заплановані в кінотеатрах "Жовтень" і "Кіно 42".

Також "Нове німецьке кіно" проведуть у Львові, Дніпрі, Харкові та Чернівцях. Дати показів в інших містах організатори оголосять додатково.