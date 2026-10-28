Kyiv Food Market украсили к Хэллоуину: новая впечатляющая декорация с призраком

Как выглядит необычная декорация

"На Арсенальной появился призрак. Это повод посетить Kyiv Food Market на Хэллоуин", - написали в сообщении.

Kyiv Food Market расположен на улице Князей Острожских, 8, недалеко от станции метро "Арсенальная". Это гастрономическое пространство с разными заведениями, где можно собраться с друзьями, поесть и провести время.

Хэллоуин отмечают 31 октября. В канун праздника кафе, рестораны и городские просторы добавляют к оформлению тематические элементы, превращая привычные локации в места с особой атмосферой.

Декорация у Kyiv Food Market - еще один способ почувствовать приближение праздника во время прогулки по столице.

В комментариях пользователи оценили замысел и поделились впечатлениями от украшения. Среди реакций - "страшно красиво", "какой класс", "выглядит интересно" и "креативненько".

Другие комментаторы поддержали идею краткими одобрительными отзывами: "интересно" и "ничего не бойтесь, ешьте вкусно, помогайте ВСУ".