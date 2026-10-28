Kyiv Food Market прикрасили до Геловіну: нова вражаюча декорація з привидом

Як виглядає незвична декорація

"На Арсенальній з’явився привид. Це є привід відвідати Kyiv Food Market на Геловін", - написали в дописі.

Kyiv Food Market розташований на вулиці Князів Острозьких, 8, неподалік станції метро "Арсенальна". Це гастрономічний простір із різними закладами, де можна зібратися з друзями, поїсти та провести час.

Геловін відзначають 31 жовтня. Напередодні свята кафе, ресторани й міські простори додають до оформлення тематичні елементи, перетворюючи звичні локації на місця з особливою атмосферою.

Декорація біля Kyiv Food Market - ще один спосіб відчути наближення свята під час прогулянки столицею.

У коментарях користувачі оцінили задум і поділилися враженнями від декорації. Серед реакцій - "страшенно гарно", "який клас", "виглядає цікаво" та "креативненько".

Інші коментатори підтримали ідею короткими схвальними відгуками: "цікаво" та "нічого не бійтесь, їжте смачно, допомагайте ЗСУ".