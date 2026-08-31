Культовый "Форсаж" возвращается в кинотеатры: когда смотреть в Украине

Когда "Форсаж" вернется в кинотеатры

В честь 25-летия культовой ленты студия Universal Pictures решила вернуть ее в мировой прокат.

В украинских кинотеатрах "Форсаж" можно будет посмотреть с 10 сентября 2026 года.

К юбилейному ререлизу также представили постеры, трейлер, кадры по праздничной вечеринке и красных дорожек в Каннах.

"Форсаж", оригинальное название которого - The Fast and the Furious, впервые вышел на экраны в 2001 году. Фильм основал одну из самых известных экшн-франшиз в истории кино.

О чем первый "Форсаж"

В центре сюжета - полицейский из Лос-Анджелеса Брайан О'Коннер. Он под прикрытием попадает в мир нелегальной уличной гонки, чтобы разоблачить преступную группу.

Однако чем глубже Брайан погружается в эту среду и сближается с командой Доминика Торетто, тем сложнее ему понять, на чьей он стороне.

Именно с первого фильма началась история о скорости, адреналине, преданности и семье, которую герои создают сами.

Режиссером криминального экшна стал Роб Коэн, известный также по фильмам "Сердце дракона", "Три икса" и "Погоня за ураганом".

Главные роли исполнили Вин Дизель, Пол Уокер и Мишель Родригес.

Как звезды "Форсажа" отметили 25-летие фильма

В мае актеры "Форсажа" воссоединились на 79-м Каннском кинофестивале. 13 мая там устроили специальный ночной показ первой части франшизы в Большом театре Люмьер.

По красной дорожке прошли Вин Дизель, Мишель Родригес и Джордана Брюстер. К ним также присоединилась Медоу Уокер - дочь покойного Пола Уокера, сыгравшего Брайана О'Коннера.

Одним из самых эмоциональных моментов стала встреча Медоу и Вина Дизеля. Актер, являющийся ее крестным отцом, обнял девушку перед фотографами, а со сцены вспомнил Пола Уокера и назвал его своим братом.

Для выхода Дизель выбрал черную куртку с блестками, изображением гоночного автомобиля и надписью Fast Forever на спине.

Первый "Форсаж" возвращается в мировой прокат (фото предоставлено пресс-службой кинодистрибьютора)

Так актер привлек внимание к предстоящему финальному фильму франшизы. На дорожке он общался с поклонниками, которые ждали звезд несколько часов, и делал с ними селфи.

Перед показом директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо назвал первый "Форсаж" классикой.

Дизель признался, что для команды фильма такое признание спустя 25 лет после премьеры стало особым моментом.

Еще одно празднование прошло 17 августа в Лос-Анджелесе. Актеры собрались на специальном юбилейном показе в Westwood Village Theater, возле которого были выставлены автомобили в стиле франшизы.

Первый "Форсаж" возвращается в мировой прокат (фото предоставлено пресс-службой кинодистрибьютора)

На событие снова пришли Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер и Мэдоу Уокер.