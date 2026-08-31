Культовий "Форсаж" повертається у кінотеатри: коли дивитися в Україні

Коли "Форсаж" повернеться у кінотеатри

На честь 25-річчя культової стрічки студія Universal Pictures вирішила повернути її у світовий прокат.

В українських кінотеатрах “Форсаж” можна буде переглянути з 10 вересня 2026 року.

До ювілейного ререлізу також представили постери, трейлер, кадри зі святкової вечірки та червоних доріжок у Каннах.

"Форсаж", оригінальна назва якого - The Fast and the Furious, уперше вийшов на екрани у 2001 році. Фільм започаткував одну з найвідоміших екшн-франшиз в історії кіно.

Про що перший "Форсаж"

У центрі сюжету - поліцейський із Лос-Анджелеса Браян О’Коннер. Він під прикриттям потрапляє у світ нелегальних вуличних перегонів, щоб викрити злочинну групу.

Однак що глибше Браян занурюється в це середовище та зближується з командою Домініка Торетто, то складніше йому зрозуміти, на чиєму він боці.

Саме з першого фільму розпочалася історія про швидкість, адреналін, відданість і родину, яку герої створюють самі.

Режисером кримінального екшну став Роб Коен, відомий також за фільмами "Серце дракона", "Три ікси" та "Погоня за ураганом".

Головні ролі виконали Він Дізель, Пол Вокер і Мішель Родрігес.

Як зірки "Форсажу" відзначили 25-річчя фільму

У травні актори “Форсажу” возз’єдналися на 79-му Каннському кінофестивалі. 13 травня там влаштували спеціальний нічний показ першої частини франшизи у Великому театрі Люм’єр.

Червоною доріжкою пройшли Він Дізель, Мішель Родрігес і Джордана Брюстер. До них також приєдналася Медоу Вокер - донька покійного Пола Вокера, який зіграв Браяна О’Коннера.

Одним із найемоційніших моментів стала зустріч Медоу та Віна Дізеля. Актор, який є її хрещеним батьком, обійняв дівчину перед фотографами, а згодом зі сцени згадав Пола Вокера та назвав його своїм братом.

Для виходу Дізель обрав чорну куртку з блискітками, зображенням гоночного автомобіля та написом Fast Forever на спині.

Перший "Форсаж" повертається у світовий прокат (фото надане пресслужбою кінодистриб’ютора)

Так актор привернув увагу до майбутнього фінального фільму франшизи. На доріжці він спілкувався із шанувальниками, які чекали на зірок кілька годин, і робив із ними селфі.

Перед показом директор Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо назвав перший “Форсаж” класикою.

Дізель зізнався, що для команди фільму таке визнання через 25 років після прем’єри стало особливим моментом.

Ще одне святкування відбулося 17 серпня у Лос-Анджелесі. Актори зібралися на спеціальному ювілейному показі у Westwood Village Theater, біля якого виставили автомобілі у стилі франшизи.

Перший "Форсаж" повертається у світовий прокат (фото надане пресслужбою кінодистриб’ютора)

На подію знову прийшли Він Дізель, Мішель Родрігес, Джордана Брюстер і Медоу Вокер.