Куда пойти в августе: 9 выставок в Киеве и Львове, которые стоит увидеть

Выставки в Киеве

"На узбіччі"

Необычная фотовыставка Наталки Дяченко появилась не в традиционном галерейном зале, а на OSB-плитах, которыми временно закрыли выбитые в результате российской атаки окна пространства Hinaus.

В основе проекта - серия фотографий киевских бетонных клумб, которую художница создает с 2023 года.

Через эти будничные городские объекты она исследует цикличность разрушения и восстановления, взаимодействие природы с человеком, а также то, как неприметные части города превращаются в носители памяти.

Выставка будет существовать, пока на фотографиях не останется последней клумбы.

Где: Hinaus, Спасская улица, 9А

Hinaus, Спасская улица, 9А Когда: до последней клумбы

"Антология"

Новое пространство The Naked Room открывается персональной выставкой Карины Синицы.

В экспозиции представят живопись и графику 2024-2025 годов, посвященные Киеву, Харькову и Днепру.

Городская архитектура в работах художницы становится своеобразной сценой, на которой разворачивается жизнь во время войны.

Знакомые улицы, набережные и дворы стают одновременно устойчивыми и уязвимыми, а обычные городские сюжеты приобретают новое значение.

Одно из произведений Карина Синица создала непосредственно в пространстве галереи. На нем изображен момент пересадки цветов у фонтана на харьковской набережной.

Где: The Naked Room, улица Золотоворотская, 2А

The Naked Room, улица Золотоворотская, 2А Когда: с середины августа по начало сентября, вторник-воскресенье, с 12:00 до 19:00

"Перетин множин"

Фотовыставка Александра Бурлаки и Саши Курмаза построена как разговор между двумя авторами, одновременно работающими в разных частях Европы.

Они сопоставляют документальные кадры, созданные в один период, но в разных географических и жизненных обстоятельствах.

Так возникает история об опыте пребывания в Украине и за рубежом во время войны, о близости и дистанции, совпадениях и различиях между двумя реальностями.

Оба автора много работают с городской средой. Саша Курмаз обращается к общественным трансформациям и влиянию войны, а Александр Бурлака исследует архитектуру через фотографию и пространственный дизайн.

В конце года работы по выставке планируют представить в формате фотокниги.

Где: галерея "Без названия" в книжном магазине "Збірка", улица Рейтарская, 17

галерея "Без названия" в книжном магазине "Збірка", улица Рейтарская, 17 Когда: 7-30 августа, ежедневно с 11:00 до 21:00

"Радість"

Большой проект PinchukArtCentre предлагает взглянуть на радость не как способ отрицать сложную реальность, а как сознательный выбор, жизненную силу и проявление человечности.

Основой выставки стали документальные свидетельства, собранные ветераном морской пехоты Глебом Стрижком, пережившим российский плен.

Личные истории превращаются в пространство артцентра в скульптуры, инсталляции и другие художественные формы.

В выставке принимают участие украинские и международные художники, среди которых Алевтина Кахидзе, Анна Звягинцева, Екатерина Лисовенко, Тамара Турлюн, Роман Химей и Ярема Малащук.

Где: PinchukArtCentre, Бессарабский квартал, улица Большая Васильковская / Бассейная, 1, 3–2

PinchukArtCentre, Бессарабский квартал, улица Большая Васильковская / Бассейная, 1, 3–2 Когда: до 30 августа, среда-воскресенье, с 12:00 до 21:00

"Світ, що тріщить"

В центре выставки - живопись, графика и скульптура, передающие внутреннее состояние человека в момент разрушения привычной реальности.

Авторы не пытаются создать хронику конкретных событий. Зато они говорят о потере, тревоге, одиночестве, заботе, памяти и поиске опоры.

Проект не дает готовых ответов, но предлагает зрителю узнать в произведениях общий опыт жизни в условиях неопределенности.

Выставку реализует инициатива Good Art from Good People, работающая на пересечении современного искусства, издательских проектов и выставочной деятельности.

Где: артфонд "Дукат", улица Владимирская, 5

артфонд "Дукат", улица Владимирская, 5 Когда: 14-31 августа, ежедневно с 11:00 до 19:00

"Між подихами стін, двері відчиняються всередину"

Групповая выставка в Voloshyn Gallery исследует абсурд как часть современной повседневной жизни и новой вынужденной нормы.

Центральным образом проекта стала комната. Это одновременно место защиты и опасности, привычное пространство и среда, которая в любой момент может измениться.

Предметы внутри комнаты сохраняют знакомые формы, но теряют свое привычное предназначение, превращаясь в удивительные артефакты современной жизни.

Название выставки напоминает о простом физическом действии: чтобы открыть дверь внутрь и выйти, сначала необходимо сделать шаг назад.

Где: Voloshyn Gallery, Терещенковская улица, 13

Voloshyn Gallery, Терещенковская улица, 13 Когда: до 6 сентября, среда-воскресенье, с 11:00 до 18:00

Выставки во Львове

"Проста непроста дорога"

Проект посвящен личному восприятию города и маршрутам, которые люди проходят каждый день.

Участники переносили на полотна собственные дороги по Львову - от дома до творческой студии и Муниципального художественного центра.

В работах появились места, которые они замечают во время прогулок, просторы, дающие ощущение безопасности, и детали, обычно остающиеся без внимания.

Выставка говорит не только о способности человека приспосабливаться к городу, но и о готовности самой городской среды становиться более доступной и открытой для различных потребностей.

Где: Центр городской мобильности, улица Степана Бандеры, 24

Центр городской мобильности, улица Степана Бандеры, 24 Когда: до 30 августа, вторник-суббота, с 12:00 до 20:00

"Леопольд Притягальний"

Выставку приурочили к 120-летию со дня рождения Леопольда Левицкого - одного из самых интересных украинских графиков и живописцев XX века.

В экспозицию вошли работы 1930-х - начала 1970-х годов из музейной коллекции. Их представили не в хронологической последовательности, а по темам, которые проходили сквозь все творчество художника: город, человек и повседневная жизнь.

Такой подход позволяет проследить, как Левицкий двигался от экспериментов с абстракционизмом и экспрессионизмом через вынужденный соцреалистический период к собственному узнаваемому художественному языку.

Завершает выставку галерея портретов художников, друзей и учащихся, формировавших его творческую среду.

Где: Национальный музей имени Андрея Шептицкого, проспект Свободы, 20

Национальный музей имени Андрея Шептицкого, проспект Свободы, 20 Когда: до 6 сентября, вторник-воскресенье, с 10:00 до 18:00

"Інструкція [від/при]сутніх"

Экспериментальная выставка исследует, может ли художник передать свою творческую практику другому человеку и остаться автором работы, физически не участвуя в его создании.

Четверо украинских художников, двое из которых находятся за границей, подготовили подробные инструкции по реализации определенного действия, процесса или объекта. Выполнение и документирование этих планов взяли на себя кураторы.

В центре проекта - вопросы расстояния, контроля и авторства. Случайные изменения и отклонения от первоначального замысла здесь не считаются ошибками, а становятся естественной частью работы, созданной без непосредственного присутствия художника.