Куди піти у серпні: 9 виставок у Києві та Львові, які варто побачити

Виставки у Києві

"На узбіччі"

Незвична фотовиставка Наталки Дяченко з’явилася не в традиційній галерейній залі, а на OSB-плитах, якими тимчасово закрили вибиті внаслідок російської атаки вікна простору Hinaus.

В основі проєкту - серія фотографій київських бетонних клумб, яку мисткиня створює з 2023 року.

Через ці буденні міські об’єкти вона досліджує циклічність руйнування та відновлення, взаємодію природи з людиною, а також те, як непримітні частини міста перетворюються на носії пам’яті.

Виставка існуватиме доти, доки на фотографіях не залишиться останньої клумби.

Де: Hinaus, вулиця Спаська, 9А

Hinaus, вулиця Спаська, 9А Коли: до останньої клумби

"Антологія"

Новий простір The Naked Room відкривається персональною виставкою Каріни Синиці.

В експозиції представлять живопис і графіку 2024-2025 років, присвячені Києву, Харкову та Дніпру.

Міська архітектура у роботах художниці стає своєрідною сценою, на якій розгортається життя під час війни.

Знайомі вулиці, набережні та двори постають водночас стійкими й уразливими, а звичайні міські сюжети набувають нового значення.

Один із творів Каріна Синиця створила безпосередньо у просторі галереї. На ньому зображений момент пересаджування квітів біля фонтана на харківській набережній.

Де: The Naked Room, вулиця Золотоворітська, 2А

The Naked Room, вулиця Золотоворітська, 2А Коли: із середини серпня до початку вересня, вівторок-неділя, з 12:00 до 19:00

"Перетин множин"

Фотовиставка Олександра Бурлаки та Саші Курмаза побудована як розмова між двома авторами, які одночасно працюють у різних частинах Європи.

Вони зіставляють документальні кадри, створені в один період, але в різних географічних і життєвих обставинах.

Так виникає історія про досвід перебування в Україні та за кордоном під час війни, про близькість і дистанцію, збіги й відмінності між двома реальностями.

Обидва автори багато працюють із міським середовищем. Саша Курмаз звертається до суспільних трансформацій і впливу війни, а Олександр Бурлака досліджує архітектуру через фотографію та просторовий дизайн.

Наприкінці року роботи з виставки планують представити у форматі фотокниги.

Де: галерея "Без назви" у книгарні "Збірка", вулиця Рейтарська, 17

галерея "Без назви" у книгарні "Збірка", вулиця Рейтарська, 17 Коли: 7-30 серпня, щодня з 11:00 до 21:00

"Радість"

Великий проєкт PinchukArtCentre пропонує поглянути на радість не як на спосіб заперечити складну реальність, а як на свідомий вибір, життєву силу та прояв людяності.

Основою виставки стали документальні свідчення, зібрані ветераном морської піхоти Глібом Стрижком, який пережив російський полон.

Особисті історії перетворюються у просторі артцентру на скульптури, інсталяції та інші художні форми.

У виставці беруть участь українські та міжнародні митці, серед яких Алевтина Кахідзе, Анна Звягінцева, Катерина Лисовенко, Тамара Турлюн, Роман Хімей та Ярема Малащук.

Де: PinchukArtCentre, Бесарабський квартал, вулиця Велика Васильківська / Басейна, 1, 3–2

PinchukArtCentre, Бесарабський квартал, вулиця Велика Васильківська / Басейна, 1, 3–2 Коли: до 30 серпня, середа-неділя, з 12:00 до 21:00

"Світ, що тріщить"

У центрі виставки - живопис, графіка та скульптура, які передають внутрішній стан людини в момент руйнування звичної реальності.

Автори не намагаються створити хроніку конкретних подій. Натомість вони говорять про втрату, тривогу, самотність, турботу, пам’ять і пошук опори.

Проєкт не дає готових відповідей, але пропонує глядачеві впізнати у творах спільний досвід життя в умовах невизначеності.

Виставку реалізує ініціатива Good Art from Good People, яка працює на перетині сучасного мистецтва, видавничих проєктів і виставкової діяльності.

Де: артфундація "Дукат", вулиця Володимирська, 5

артфундація "Дукат", вулиця Володимирська, 5 Коли: 14-31 серпня, щодня з 11:00 до 19:00

"Між подихами стін, двері відчиняються всередину"

Групова виставка у Voloshyn Gallery досліджує абсурд як частину сучасного повсякдення та нової вимушеної норми.

Центральним образом проєкту стала кімната. Це водночас місце захисту й небезпеки, звичний простір і середовище, яке будь-якої миті може змінитися.

Предмети всередині кімнати зберігають знайомі форми, але втрачають своє звичне призначення, перетворюючись на дивні артефакти сучасного життя.

Назва виставки нагадує про просту фізичну дію: щоб відчинити двері всередину й вийти, спочатку необхідно зробити крок назад.

Де: Voloshyn Gallery, вулиця Терещенківська, 13

Voloshyn Gallery, вулиця Терещенківська, 13 Коли: до 6 вересня, середа-неділя, з 11:00 до 18:00

Виставки у Львові

"Проста непроста дорога"

Проєкт присвячений особистому сприйняттю міста та маршрутам, які люди проходять щодня.

Учасники переносили на полотна власні дороги Львовом - від дому до творчої студії та Муніципального мистецького центру.

У роботах з’явилися місця, які вони помічають під час прогулянок, простори, що дарують відчуття безпеки, та деталі, які зазвичай залишаються поза увагою.

Виставка говорить не лише про здатність людини пристосовуватися до міста, а й про готовність самого міського середовища ставати доступнішим і відкритішим до різних потреб.

Де: Центр міської мобільності, вулиця Степана Бандери, 24

Центр міської мобільності, вулиця Степана Бандери, 24 Коли: до 30 серпня, вівторок–субота, з 12:00 до 20:00

"Леопольд Притягальний"

Виставку приурочили до 120-річчя від дня народження Леопольда Левицького - одного з найцікавіших українських графіків і живописців XX століття.

До експозиції увійшли роботи 1930-х - початку 1970-х років із музейної колекції. Їх представили не в хронологічній послідовності, а через теми, які проходили крізь усю творчість митця: місто, людина та повсякденне життя.

Такий підхід дає змогу простежити, як Левицький рухався від експериментів з абстракціонізмом та експресіонізмом через вимушений соцреалістичний період до власної впізнаваної художньої мови.

Завершує виставку галерея портретів митців, друзів та учнів, які формували його творче середовище.

Де: Національний музей імені Андрея Шептицького, проспект Свободи, 20

Національний музей імені Андрея Шептицького, проспект Свободи, 20 Коли: до 6 вересня, вівторок-неділя, з 10:00 до 18:00

"Інструкція [від/при]сутніх"

Експериментальна виставка досліджує, чи може художник передати власну мистецьку практику іншій людині та залишитися автором роботи, фізично не беручи участі у її створенні.

Четверо українських митців, двоє з яких перебувають за кордоном, підготували детальні інструкції для реалізації певної дії, процесу або об’єкта. Виконання та документування цих задумів узяли на себе куратори.

У центрі проєкту - питання відстані, контролю та авторства. Випадкові зміни й відхилення від початкового задуму тут не вважаються помилками, а стають природною частиною роботи, створеної без безпосередньої присутності художника.