Ксения Мишина, Остап Ступка и Анна Сагайдачная сыграют в мистическом детективе

О чем фильм "Тіні Замку. Магія Таро"

По сюжету накануне Велесовой ночи в старинный Подгорецкий замок приглашают семерых гостей. Они должны провести спиритический сеанс и с помощью карт Таро вызвать Белую Даму - загадочную фигуру, связываемую с одной из самых известных легенд этого исторического сооружения.

Однако ритуал становится лишь началом истории, в которой героям придется столкнуться с тайнами прошлого. Постепенно они осознают, что их объединяет гораздо больше, чем случайное приглашение, а разгадка легенды о Белой Даме может быть связана с их собственными судьбами.

Сюжет будет развиваться в двух временных плоскостях. Одна из них перенесет зрителей в XVIII век, где раскрывается история графа Жевусского и его молодой жены.

Другая будет разворачиваться в современности. Героям придется узнать, как события прошлых веков связаны с ними и какую роль в этой истории играет Белая Дама, которую сыграет Ангелина Усанова.



Кто сыграет в фильме

В актерский состав мистического детектива вошли Ксения Мишина, Анна Сагайдачная, Остап Ступка, Фатима Горбенко, Артем Плендер и Ангелина Усанова.

Режиссером фильма стал Семен Горов, а автором идеи и сценария - Юлия Салимовская.

Команда сознательно выбрала Пидгорецкий замок для съемок, ведь его легенда стала основой сценария.

"Сценарий написан именно об этом замке в Подгорцах о его легенде, поэтому мы здесь оказались с командой не случайно для нас было важно снимать именно здесь, в этой атмосфере", – сказал Горов.

Что известно о съемках "Тіні Замку. Магія Таро"

Создатели уделяют особое внимание визуальной составляющей фильма. В фильме покажут масштабную сцену бала, исторические костюмы, мистический реквизит и аутентичные интерьеры Подгорецкого замка.

Фильм создает украинская студия UnitedContentHUB в копродукции с латвийской Cinevilla Studio. Генеральный продюсер проекта Андрей Ногин отметил, что история объединяет украинское культурное наследие с сюжетом, который может заинтересовать международную аудиторию.

"Мистика трехсотлетнего замка, гадания на картах Таро в Велесову ночь, украинский Halloween, и неожиданная развязка истории, уверены, найдут отклик у широкой зрительской аудитории в Украине и мире", - добавил он.

Съемочный процесс продолжается. Официальным кинодистрибьютором фильма в Украине выступает B&H Classic Films.