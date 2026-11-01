Ксенія Мішина, Остап Ступка та Анна Сагайдачна зіграють у містичному детективі

Про що фільм фільм "Тіні Замку. Магія Таро"

За сюжетом напередодні Велесової ночі до старовинного Підгорецького замку запрошують сімох гостей. Вони мають провести спіритичний сеанс і за допомогою карт Таро викликати Білу Пані - загадкову постать, яку пов’язують з однією з найвідоміших легенд цієї історичної споруди.

Однак ритуал стає лише початком історії, у якій героям доведеться зіткнутися з таємницями минулого. Поступово вони усвідомлюють, що їх об’єднує значно більше, ніж випадкове запрошення, а розгадка легенди про Білу Пані може бути пов’язана з їхніми власними долями.

Сюжет розвиватиметься у двох часових площинах. Одна з них перенесе глядачів у XVIII століття, де розкривається історія графа Жевуського та його молодої дружини.

Інша розгортатиметься в сучасності. Героям доведеться дізнатися, як події минулих століть пов'язані з ними та яку роль у цій історії відіграє Біла Пані, яку зіграє Ангеліна Усанова.



Хто зіграє у фільмі

До акторського складу містичного детективу увійшли Ксенія Мішина, Анна Сагайдачна, Остап Ступка, Фатіма Горбенко, Артем Пльондер та Ангеліна Усанова.

Режисером стрічки став Семен Горов, а авторкою ідеї та сценарію - Юлія Салімовська.

Команда свідомо обрала Підгорецький замок для зйомок, адже його легенда стала основою сценарію.

"Сценарій написано саме про цей замок у Підгірцях про його легенду, тому ми тут опинились з командою не випадково для нас було важливо знімати саме тут, в цій атмосфері", - сказав Горов.

Що відомо про зйомки "Тіні Замку. Магія Таро"

Творці приділяють особливу увагу візуальній складовій фільму. У стрічці покажуть масштабну сцену балу, історичні костюми, містичний реквізит та автентичні інтер'єри Підгорецького замку.

Фільм створює українська студія UnitedContentHUB у копродукції з латвійською Cinevilla Studio. Генеральний продюсер проєкту Андрій Ногін зазначив, що історія поєднує українську культурну спадщину із сюжетом, який може зацікавити міжнародну аудиторію.

"Містика трьохсотрічного замку, гадання на картах Таро у Велесову ніч, український Halloween, і неочікувана розв’язка історії, маємо переконання, знайдуть відгук у широкої глядацької аудиторії в Україні та світі", - додав він.

Знімальний процес триває. Офіційним кінодистриб'ютором стрічки в Україні виступає B&H Classic Films.