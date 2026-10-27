Каток, резиденция Санты и ярмарка украшений: какой будет "Зимова країна" на ВДНГ

Праздничные декорации и каток под открытым небом

Зимнюю атмосферу посетителям будут создавать световые фигуры северных оленей у центрального входа, воздушные шары вдоль аллеи и главная елка с новыми украшениями и гирляндами, напоминающими звездное небо.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото предоставлено прессслужбой)

За елкой разместится одна из главных локаций сезона - открытый каток площадью 3000 квадратных метров. Рядом с ледовой ареной снова появятся поезд и башня с часами, которые дополнят концепцию праздничного вокзала.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото предоставлено прессслужбой)

Какие новые локации появятся на ВДНГ

Среди главных новинок - "Ярмарка елочных украшений" в павильоне №2. Там представят украшенные елки, авторские коллекции праздничных украшений и декор с мотивами Рождества. Посетители смогут приобрести изделия для собственного дома, а также заказать индивидуальную надпись у художника.

В павильоне №1 обустроят "Резиденцию Санты" со сказочными декорациями и представлениями с участием главного рождественского персонажа и эльфов.

Изменится и расположение колеса обзора: его перенесут в первый павильон. Аттракцион будет высотой 28 метров, что, по замыслу организаторов, позволит рассмотреть праздничную территорию с высоты.

Еще одной локацией, которую расширят после популярности в прошлом сезоне, станет "Снежная песочница". Здесь можно будет играть в снежки и лепить снеговиков. В "Чудомире Пана Дивка", кроме больших сказочных персонажей, запланированы спектакли и подарки для посетителей.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото предоставлено прессслужбой)

Аттракционы, ярмарка и зимние развлечения

На территории Экспоцентра будет также работать обновленный парк аттракционов. К нему прибавят "Хавк" - аттракцион, вращающийся на 360 градусов. Среди других развлечений будут карусель "Большая цепная", квест-комнаты и горки.

Посетители смогут посетить "Рождественскую Фабрику Мечт", "Шумиленд", Музей науки, "КУБОИД", Animal Park, Kitchen&Garden, "Оранжерею" и Book.ua Space. На "Теплой аллее" обустроят фотозоны для праздничных снимков.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото предоставлено прессслужбой)

Для тех, кто захочет отдохнуть между развлечениями, будет работать Рождественская ярмарка с горячими напитками, блюдами на гриле и сезонными вкусностями. Сделать зимние фото можно будет и в фотокабинках.

Осмотреть территорию ВДНГ поможет Северный экспресс - он будет курсировать комплексом, сопровождая поездки по аудиоэкскурсии. В течение сезона здесь также будут проходить культурные и развлекательные мероприятия для разных возрастов.

Как на ВДНГ готовятся к зиме и возможным обесточениям

Организаторы предусмотрели возможность работы локаций при отключении электроэнергии. Для этого будут использовать собственные генераторы, а праздничную иллюминацию будут снабжать энергоэффективными LED-лампами.

Также на территории Экспоцентра планируется обустроить дополнительные укрытия. В общем они будут доступны в девяти павильонах.

По информации организаторов, в случае воздушной тревоги безопасные места на территории ВДНГ и рядом с комплексом смогут одновременно принять около 10 тысяч человек.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото предоставлено прессслужбой)

Когда будет работать "Зимняя страна" на ВДНГ

12-й сезон "Зимней страны" стартует 27 ноября 2026 года. Комплекс будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 21:00.

Вход на территорию ВДНГ будет оставаться бесплатным. В то же время, условия посещения отдельных аттракционов и тематических локаций следует уточнять дополнительно.