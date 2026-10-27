Ковзанка, резиденція Санти й ярмарок прикрас: якою буде "Зимова країна" на ВДНГ

Святкові декорації та ковзанка просто неба

Зимову атмосферу відвідувачам створюватимуть світлові фігури північних оленів біля центрального входу, повітряні кулі вздовж алеї та головна ялинка з новими прикрасами й гірляндами, які нагадуватимуть зоряне небо.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото надано пресслужбою)

За ялинкою розміститься одна з головних локацій сезону - відкрита ковзанка площею 3000 квадратних метрів. Поруч із льодовою ареною знову з’являться потяг і вежа з годинником, які доповнять концепцію святкового вокзалу.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото надано пресслужбою)

Які нові локації з’являться на ВДНГ

Серед головних новинок - "Ярмарок ялинкових прикрас" у павільйоні №2. Там представлять оздоблені ялинки, авторські колекції святкових прикрас і декор із мотивами українського Різдва. Відвідувачі зможуть придбати вироби для власної оселі, а також замовити індивідуальний напис у художника.

У павільйоні №1 облаштують "Резиденцію Санти" з казковими декораціями та виставами за участю головного різдвяного персонажа й ельфів.

Зміниться і розташування колеса огляду: його перенесуть до першого павільйону. Атракціон матиме висоту 28 метрів, що, за задумом організаторів, дасть змогу роздивитися святкову територію з висоти.

Ще однією локацією, яку розширять після популярності минулого сезону, стане "Снігова пісочниця". Тут можна буде грати в сніжки та ліпити сніговиків. У "Дивовсесвіті Пана Дивка", крім великих казкових персонажів, заплановані вистави й подарунки для відвідувачів.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото надано пресслужбою)

Атракціони, ярмарок і зимові розваги

На території Експоцентру також працюватиме оновлений парк атракціонів. До нього додадуть "Хавк" - атракціон, що обертається на 360 градусів. Серед інших розваг будуть карусель "Велика цепова", квест-кімнати та гірки.

Відвідувачі зможуть завітати до "Різдвяної Фабрики Мрій", "Шуміленду", Музею науки, "КУБОЇДа", Animal Park, Kitchen&Garden, "Оранжереї" та Book.ua Space. На "Теплій алеї" облаштують фотозони для святкових знімків.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото надано пресслужбою)

Для тих, хто захоче перепочити між розвагами, працюватиме Різдвяний ярмарок із гарячими напоями, стравами на грилі та сезонними смаколиками. Зробити зимові світлини можна буде і у фотокабінках.

Оглянути територію ВДНГ допоможе Північний експрес - він курсуватиме комплексом, супроводжуючи поїздки аудіоекскурсією. Протягом сезону тут також відбуватимуться культурні та розважальні заходи для різних вікових груп.

Як на ВДНГ готуються до зими та можливих знеструмлень

Організатори передбачили можливість роботи локацій під час відключень електроенергії. Для цього використовуватимуть власні генератори, а святкову ілюмінацію забезпечуватимуть енергоефективними LED-лампами.

Також на території Експоцентру планують облаштувати додаткові укриття. Загалом вони будуть доступні в дев’яти павільйонах.

За інформацією організаторів, у разі повітряної тривоги безпечні місця на території ВДНГ та поруч із комплексом зможуть одночасно прийняти близько 10 тисяч людей.

"Зимова країна" на ВДНГ (фото надано пресслужбою)

Коли працюватиме "Зимова країна" на ВДНГ

12-й сезон "Зимової країни" стартує 27 листопада 2026 року. Комплекс працюватиме щодня з 12:00 до 21:00, а у вихідні та святкові дні - з 10:00 до 21:00.

Вхід на територію ВДНГ залишатиметься безкоштовним. Водночас умови відвідування окремих атракціонів і тематичних локацій варто уточнювати додатково.