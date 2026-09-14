Любовь, ревность и загадочное тело: в Киеве презентовали новую комедию со звездным составом
11 сентября в Киеве состоялась премьера комедийного представления "Троє закоханих, не рахуючи тіла" с участием Аллы Мартынюк, Алексея Нагрудного, Игоря Портянка и Назара Грабара.
Wave RBA.UA рассказывает, чем удивила новая постановка, и в каких городах ее покажут после киевской премьеры.
В основе сюжета - любовь, ревность, неожиданные признания и загадочное тело, появление которого полностью меняет жизнь героев.
Мужчина-художник, новые поклонники и любовные треугольники постепенно превращают романтическую комедию в почти детективную историю, а главная интрига сохраняется до самого финала: откуда взялось тело, кто виноват и кого в конце концов выберет главная героиня.
В постановке объединили юмор, музыку, танец и сценическую пластику.
Актеры также взаимодействуют со зрителями и ломают "четвертую стену", а музыка становится частью самой истории.
Главные роли исполняют Алла Мартынюк, Алексей Нагрудный, Игорь Портянко и Назар Грабарь.
Режиссером-постановщицей спектакля стала Валерия Демченко, хореографиней – Анна Клюшниченко.
После столичной премьеры команда отправляется во всеукраинский тур.
Где покажут "Троє закоханих, не рахуючи тіла"
28 сентября – Кривой Рог
29 сентября – Николаев
19 октября – Хмельницкий
20 октября – Ровно
24 октября – Киев
3 ноября – Тернополь
4 ноября – Ужгород
28 ноября – Киев
13 декабря – Днепр
14 декабря – Кропивницкий