Кохання, ревнощі й загадкове тіло: у Києві презентували нову комедію із зірковим складом

В основі сюжету - кохання, ревнощі, несподівані зізнання та загадкове тіло, поява якого повністю змінює життя героїв.

Чоловік-художник, нові залицяльники та любовні трикутники поступово перетворюють романтичну комедію на майже детективну історію, а головна інтрига зберігається до самого фіналу: звідки взялося тіло, хто винен і кого зрештою обере головна героїня.

У постановці поєднали гумор, музику, танець і сценічну пластику.

У Києві презентували комедію "Троє закоханих, не рахуючи тіла" (фото надане пресслужбою вистави)

Актори також взаємодіють із глядачами та ламають "четверту стіну", а музика стає частиною самої історії.

Головні ролі виконують Алла Мартинюк, Олексій Нагрудний, Ігор Портянко та Назар Грабар.

Режисеркою-постановницею вистави стала Валерія Демченко, хореографинею - Ганна Клюшніченко.

Після столичної прем'єри команда вирушає у всеукраїнський тур.

У Києві презентували комедію "Троє закоханих, не рахуючи тіла" (фото надане пресслужбою вистави)

Де покажуть "Троє закоханих, не рахуючи тіла"

28 вересня - Кривий Ріг

29 вересня - Миколаїв

19 жовтня - Хмельницький

20 жовтня - Рівне

24 жовтня - Київ

3 листопада - Тернопіль

4 листопада - Ужгород

28 листопада - Київ

13 грудня - Дніпро

14 грудня - Кропивницький