Книги, концерты и встречи с авторами: куда пойти в Киеве 18-20 сентября

18 сентября

"Хто тут справжній монстр?"

15:00

Readeat, ул. Антоновича, 50

Накануне премьеры фильма "Верити" по роману Коллин Гувер участники поговорят о психологии героев, ненадежном повествователе и грани между жертвой и манипулятором.

Гостям также покажут эксклюзивные материалы для экранизации и предложат принять участие в розыгрыше подарков.

Bunny horror show

18:30

"КнигоЛенд", ул. Жилянская, 5/60

Для любителей жутких историй устроят горный перформанс и обсуждение романов Моны Авад "Зайчик" и "Ми тебе любимо, Зайчику".

Писательница Серафима Белая и литературовед Богдана Романцова будут говорить о дружбе, одержимости, творчестве и размытой границе между реальностью и бредом.

Богдана Романцова (фото предоставлено прессслужбой "Книжної країни")

Камерный концерт "Тишком-нишком"

19:00

Book.ua Space, павильон 6, ВДНХ

Вечер завершится камерным концертом Татьяны Гончаровой. Она исполнит песни Николая Бровченко - автора композиций для Тины Кароль, Виктора Павлика, Kozak System, Златы Огневич и других артистов.

Между песнями Бровченко будет рассказывать, как рождаются мелодии и тексты, и почему некоторые композиции остаются с нами на годы.

19 сентября

Премия книжных блогеров

13:30

"КнигоЛенд", ул. Жилянская, 5/60

Во время "Днів Книжної країни" определят самую обсуждаемую переводную книгу, изданную в Украине в 2025-2026 годах.

Среди претендентов - "Затравленная чаша" Роберта Джексона Беннетта, "Черти" Джо Аберкромби, "Тысяча сияющих солнц" Халеда Госсейни, "Катабазис" Ребекки Кван и "Завет воды" Абрагама Вергиса.

В Киеве пройдет премия книжных блоггеров (фото предоставлено прессслужбой "Книжної країни")

От магии к будущему: украинское фэнтези и фантастика

13:30

"Наш формат", пер. Аллы Горской, 5

Украинские авторы поговорят о современном фэнтези и фантастике - от магических миров до альтернативных реальностей и будущего.

К дискуссии присоединятся Александра Черепан, Сергей Пильтяй, Ярослав Линдер, Анастасия Гетманская и Юлия Сыромолот.

Как объехать мир без Google Maps

15:00

Book.ua, ул. Николая Лысенко, 2/1

Илона Замоцна и культурная блогерша Екатеринка Алеко представят книгу Софии Яблонской "Из страны рыжа и опия".

Это тревелог о Китае 1930-х годов, в котором украинская путешественница пытается не просто наблюдать за другой культурой, а узнать ее изнутри.

Презентация новой книги Артема Чапая

16:00

Book.ua Space, павильон 6, ВДНХ

Писатель и военнослужащий Артем Чапай вместе с музыкантом Ницо Уродливо представит книгу "Т-щастя".

На встрече будут говорить об одиночестве, страхах, человеческой природе и поиске счастья во времена перемен.

Артем Чапай (фото предоставлено прессслужбой "Книжної країни")

Как "Братья Гадюкины" изменили украинскую музыку

18:00

Book.ua Space, павильон 6, ВДНХ

Отдельный публичный разговор будет посвящен Сергею Кузьминскому и феномену "Братьев Гадюкиных".

Ведущая Радио "Промінь" Леся Антипенко и фронтмен "Мертвого півня" Юрий Рокецкий будут говорить об украинском году 90-х, галицком колорите и влиянии группы на музыкальную сцену.

После разговора состоится автограф-сессия с Рокецким.

Что такое ранобе и почему оно стоит внимания

18:00

"КнигоЛенд", ул. Жилянская, 5/60

Издательство Nasha Idea представит ранобе "Мій щасливий шлюб".

YouTube-блогерши Янси и Атмосферница объяснят, что представляет собой этот японский формат, чем он отличается от других изданий и почему набирает популярность среди читателей.

20 сентября

Лирический бранч с Юрием Рокецким

12:00

"Книжный магазин Е", ул. Лысенко, 3

Фронтмен группы "Мертвий півень" расскажет об украинском роке 90-х, группе "Братья Гадюкины", новой жизни своей группы и работе над книгой "Всьо чотко!".

Чому нас тягне в темряву?

13:30

"Наш формат", пер. Аллы Горской, 5

Представители украинских издательств будут говорить о классической и современной готике, популярности темных историй и книг, которым особенно подходят старые имения, загадки и тревожная атмосфера.

"Дрон-сіті": новый украинский комикс

13:30

Book.ua, ул. Николая Лысенко, 2/1

Гостей познакомят с новым украинским комиксом о городе, в котором дроны стали частью повседневной жизни.

Иллюстратор Анна Гаюнова и сценарист Мария Пахольченко расскажут о персонажах, технообразовании и создании истории.

О погоде и жизни с Наталкой Диденко

16:00

ВСЛ, ул. Михайловская, 18

Метеорологиня Наталья Диденко представит книгу "Записки синоптика".

Будут говорить о том, как формируется погода, откуда берутся грозы и туманы и как научиться лучше понимать атмосферные явления вокруг нас.

Наталья Диденко (фото предоставлено прессслужбой "Книжної країни")

Михаил Бриных о "Шидеврах украинской и мировой литературы"

17:00

ВСЛ, ул. Михайловская, 18

Культовая книга Михаила Бриниха возвращается. Автор снова будет объяснять украинскую и мировую классику через юмор, сарказм и литературный стеб.

"Варвари крижаної планети": как монстромары покорили BookTok

18:30

Book.ua Space, павильон 6, ВДНХ

Писательница и переводчица Мария Маргулис и книжная блогерша Валерия Павленко будут разбирать феномен серии Руби Диксон "Варвари крижаної планети".

В центре разговора - популярность монстроманов в BookTok, особенности их перевода и причины, по которым истории о синих инопланетянах превратились в глобальный книжный тренд.

Фэнтезийные миры украинских авторов

18:30

"Книжный магазин Е", ул. Лысенко, 3

Марина Ницель, Влада Мари и Анастасия-Марта Салабай расскажут, как создают собственные фэнтезийные миры, персонажей и мифологию и где ищут вдохновение.

Полная программа "Дней Книжної країни" доступна на официальном сайте фестиваля. События продлятся до 20 сентября, а вход на них свободный.