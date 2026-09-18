Книжки, концерти й зустрічі з авторами: куди піти у Києві 18-20 вересня
"Книжкову країну", яка мала вшосте пройти на ВДНГ 17-20 вересня, через посилення російських обстрілів перенесли на квітень. Однак уже сьогодні, 18 вересня, у Києві стартують "Дні Книжкової країни" - серія зустрічей, презентацій, дискусій і концертів у різних книгарнях столиці.
Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Книжкової країни" розповідає, що можна встигнути відвідати 18, 19 та 20 вересня. Вхід на всі події вільний.
18 вересня
"Хто тут справжній монстр?"
- 15:00
- Readeat, вул. Антоновича, 50
Напередодні прем'єри фільму "Веріті" за романом Коллін Гувер учасники поговорять про психологію героїв, ненадійного оповідача та межу між жертвою і маніпулятором.
Гостям також покажуть ексклюзивні матеріали до екранізації та запропонують взяти участь у розіграші подарунків.
Bunny horror show
- 18:30
- "КнигоЛенд", вул. Жилянська, 5/60
Для любителів моторошних історій влаштують горорний перформанс та обговорення романів Мони Авад "Зайчик" і "Ми тебе любимо, Зайчику".
Письменниця Серафіма Біла та літературознавиця Богдана Романцова говоритимуть про дружбу, одержимість, творчість і розмиту межу між реальністю та маренням.
Камерний концерт "Тишком-нишком"
- 19:00
- Book.ua Space, павільйон 6, ВДНГ
Вечір завершиться камерним концертом Тетяни Гончарової. Вона виконає пісні Миколи Бровченка - автора композицій для Тіни Кароль, Віктора Павліка, Kozak System, Злати Огнєвіч та інших артистів.
Між піснями Бровченко розповідатиме, як народжуються мелодії й тексти та чому деякі композиції залишаються з нами на роки.
19 вересня
Премія книжкових блогерів
- 13:30
- "КнигоЛенд", вул. Жилянська, 5/60
Під час "Днів Книжкової країни" визначать найобговорюванішу перекладну книжку, видану в Україні у 2025-2026 роках.
Серед претендентів - "Затруєна чаша" Роберта Джексона Беннетта, "Чорти" Джо Аберкромбі, "Тисяча осяйних сонць" Халеда Госсейні, "Катабазис" Ребекки Кван та "Завіт води" Абрагама Верґіса.
Від магії до майбутнього: українське фентезі та фантастика
- 13:30
- "Наш Формат", пров. Алли Горської, 5
Українські автори поговорять про сучасне фентезі та фантастику - від магічних світів до альтернативних реальностей і майбутнього.
До дискусії долучаться Олександра Черепан, Сергій Пильтяй, Ярослав Ліндер, Анастасія Гетманська та Юлія Сиромолот.
Як об'їхати світ без Google Maps
- 15:00
- Book.ua, вул. Миколи Лисенка, 2/1
Ілона Замоцна та культурна блогерка Катеринка Алєко презентують книжку Софії Яблонської "З країни рижу та опію".
Це тревелог про Китай 1930-х років, у якому українська мандрівниця намагається не просто спостерігати за іншою культурою, а пізнати її зсередини.
Презентація нової книги Артема Чапая
- 16:00
- Book.ua Space, павільйон 6, ВДНГ
Письменник і військовослужбовець Артем Чапай разом із музикантом Ницо Потворно представить книгу "Т-щастя".
На зустрічі говоритимуть про самотність, страхи, людську природу й пошук щастя у часи змін.
Як "Брати Гадюкіни" змінили українську музику
- 18:00
- Book.ua Space, павільйон 6, ВДНГ
Окрему публічну розмову присвятять Сергію Кузьмінському та феномену "Братів Гадюкіних".
Ведуча Радіо "Промінь" Леся Антипенко та фронтмен "Мертвого півня" Юрій Рокецький говоритимуть про український рок 90-х, галицький колорит та вплив гурту на музичну сцену.
Після розмови відбудеться автограф-сесія з Рокецьким.
Що таке ранобе і чому воно варте уваги
- 18:00
- "КнигоЛенд", вул. Жилянська, 5/60
Видавництво Nasha Idea представить ранобе "Мій щасливий шлюб".
YouTube-блогерки Янсі та Атмосферниця пояснять, що являє собою цей японський формат, чим він відрізняється від інших видань і чому набирає популярності серед читачів.
20 вересня
Ліричний бранч із Юрієм Рокецьким
- 12:00
- "Книгарня Є", вул. Лисенка, 3
Фронтмен "Мертвого півня" поговорить про український рок 90-х, "Братів Гадюкіних", нове життя свого гурту та роботу над книгою "Всьо чотко!".
Чому нас тягне в темряву?
- 13:30
- "Наш Формат", пров. Алли Горської, 5
Представники українських видавництв говоритимуть про класичну й сучасну готику, популярність темних історій та книжки, яким особливо пасують старі маєтки, загадки й тривожна атмосфера.
"Дрон-сіті": новий український комікс
- 13:30
- Book.ua, вул. Миколи Лисенка, 2/1
Гостей познайомлять із новим українським коміксом про місто, у якому дрони стали частиною повсякденного життя.
Ілюстраторка Ганна Гаюнова та сценаристка Марія Пахольченко розкажуть про персонажів, техносвіт і створення історії.
Про погоду й життя з Наталкою Діденко
- 16:00
- ВСЛ, вул. Михайлівська, 18
Метеорологиня Наталка Діденко представить книгу "Записки синоптика".
Говоритимуть про те, як формується погода, звідки беруться грози й тумани та як навчитися краще розуміти атмосферні явища навколо нас.
Михайло Бриних про "Шидеври вкраїнської та світової літератури"
- 17:00
- ВСЛ, вул. Михайлівська, 18
Культова книжка Михайла Бриниха повертається. Автор знову пояснюватиме українську й світову класику через гумор, сарказм і літературний стьоб.
"Варвари крижаної планети": як монстроромани підкорили BookTok
- 18:30
- Book.ua Space, павільйон 6, ВДНГ
Письменниця та перекладачка Марія Маргуліс і книжкова блогерка Валерія Павленко розбиратимуть феномен серії Рубі Діксон "Варвари крижаної планети".
У центрі розмови - популярність монстророманів у BookTok, особливості їхнього перекладу та причини, через які історії про синіх інопланетян перетворилися на глобальний книжковий тренд.
Фентезійні світи українських авторок
- 18:30
- "Книгарня Є", вул. Лисенка, 3
Марина Ніцель, Влада Марі та Анастасія-Марта Салабай розкажуть, як створюють власні фентезійні світи, персонажів та міфологію і де шукають натхнення.
Повна програма "Днів Книжкової країни" доступна на офіційному сайті фестивалю. Події триватимуть до 20 вересня, а вхід на них вільний.