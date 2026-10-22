В Киеве восстанавливают Украинский Дом после российского обстрела

В центре Киева начали восстановление Национального центра "Украинский Дом", пострадавшего в результате массированной российской атаки 24 мая 2026 года.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министерка культуры Украины Татьяны Бережной.

Что повреждено в Украинском Доме

В ночь на 24 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате удара взрывная волна повредила фасад и стеклянный купол Украинского Дома, расположенного на Европейской площади.

В общей сложности пострадали 43 стеклопакета общей площадью 129 квадратных метров.

Из-за повреждений внутрь здания начала проникать дождевая вода, а само здание теряло тепло.

По словам Татьяны Бережной, с приближением холодного сезона ремонт стал особенно важным, ведь речь идет не только о комфорте посетителей, но и о сохранении памятника архитектуры и возможности дальнейшей работы культурного института.

Украинский Дом в Киеве начали ремонтировать после атаки РФ 24 мая (фото: travels.in.ua)

Восстановительные работы приступили 19 октября. Первый этап уже завершен.

Украинский Дом в Киеве начали ремонтировать после атаки РФ 24 мая (фото: travels.in.ua)

Следующим шагом станет восстановление стеклянного купола над атриумом Украинского Дома.

На проведение работ Украинский фонд культурного наследия выделил около 1,55 млн гривен.

Украинский Дом в Киеве начали ремонтировать после атаки РФ 24 мая (фото: travels.in.ua)

Точную дату завершения всех ремонтных работ пока не называют.

Что известно об Украинском Доме

Украинский Дом – одно из известных культурных пространств столицы, где проводят художественные выставки, образовательные мероприятия, дискуссии и художественные проекты.

Здание является памяткой архитектуры местного значения и одним из узнаваемых образцов киевского модернизма.

После российской атаки 24 мая директор Украинского Дома Ольга Виеру сообщала, что больше всего пострадало фойе, где были расположены большие фасадные окна.

В то же время выставочные экспонаты в результате удара не пострадали.

По словам руководительницы заведения, ситуация усугублялась большими размерами стеклянных конструкций.

Украинский Дом в Киеве начали ремонтировать после атаки РФ 24 мая (фото: travels.in.ua)

В частности, высота отдельных окон купола достигает семи метров, что делает их восстановление технически сложным и дорогостоящим.

К слову, это уже не первое повреждение Украинского Дома в результате российских атак. В октябре 2022 взрывная волна также повредила стеклянный купол здания.

Нынешнее финансирование от Украинского фонда культурного наследия является частью механизма экстренной помощи культурным объектам, пострадавшим от российской агрессии.

Ранее фонд также выделил более 1,5 млн. гривен на первоочередные противоаварийные работы в здании Старого арсенала в Киеве.