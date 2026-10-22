У Києві відновлюють Український Дім після російського обстрілу

У центрі Києва розпочали відновлення Національного центру "Український Дім", який постраждав унаслідок масованої російської атаки 24 травня 2026 року.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Facebook віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики - міністерки культури України Тетяни Бережної.

Що пошкоджено в Українському Домі

У ніч проти 24 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Унаслідок удару вибухова хвиля пошкодила фасад і скляний купол Українського Дому, розташованого на Європейській площі.

Загалом постраждали 43 склопакети загальною площею 129 квадратних метрів.

Через пошкодження всередину будівлі почала проникати дощова вода, а сама споруда втрачала тепло.

За словами Тетяни Бережної, з наближенням холодного сезону ремонт став особливо важливим, адже йдеться не лише про комфорт відвідувачів, а й про збереження пам'ятки архітектури та можливість подальшої роботи культурної інституції.

Український Дім у Києві почали ремонтувати після атаки РФ 24 травня (фото: travels.in.ua)

Відновлювальні роботи розпочали 19 жовтня. Наразі перший етап уже завершений.

Український Дім у Києві почали ремонтувати після атаки РФ 24 травня (фото: travels.in.ua)

Наступним кроком стане відновлення скляного купола над атріумом Українського Дому.

На проведення робіт Український фонд культурної спадщини виділив майже 1,55 млн гривень.

Український Дім у Києві почали ремонтувати після атаки РФ 24 травня (фото: travels.in.ua)

Точну дату завершення всіх ремонтних робіт поки не називають.

Що відомо про Український Дім

Український Дім - один із відомих культурних просторів столиці, де проводять художні виставки, освітні заходи, дискусії та мистецькі проєкти.

Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення та одним із впізнаваних зразків київського модернізму.

Після російської атаки 24 травня директорка Українського Дому Ольга Вієру повідомляла, що найбільше постраждало фоє, де були розташовані великі фасадні вікна.

Водночас виставкові експонати внаслідок удару не постраждали.

За словами керівниці закладу, ситуація ускладнювалася великими розмірами скляних конструкцій.

Український Дім у Києві почали ремонтувати після атаки РФ 24 травня (фото: travels.in.ua)

Зокрема, висота окремих вікон купола сягає семи метрів, що робить їхнє відновлення технічно складним і дорогим.

До слова, це вже не перше пошкодження Українського Дому внаслідок російських атак. У жовтні 2022 року вибухова хвиля також пошкодила скляний купол будівлі.

Нинішнє фінансування від Українського фонду культурної спадщини є частиною механізму екстреної допомоги культурним об'єктам, які постраждали від російської агресії.

Раніше фонд також виділив понад 1,5 млн гривень на першочергові протиаварійні роботи в будівлі Старого арсеналу в Києві.