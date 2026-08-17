В Киеве откроют музыкальный Pop Up: все концерты будут благотворительными

Pop Up будет работать всего несколько недель

Вся прибыль от концертов будет направлена на поддержку ГУР МО. Организаторы планируют собрать не менее 500 тысяч гривен.

Идея Pop Up заключается именно в его временности. Площадка откроется в конце сентября, будет принимать серию концертов, а по завершении запланированных событий прекратит работу на этом месте.

Сколько концертов состоится, организаторы пока не сообщают. Имена артистов и даты выступлений будут объявлены постепенно.

После каждого концерта в Pop Up будет оставаться на один вечер меньше - попасть на площадку можно будет только в течение ограниченного периода.

Кто будет выступать

На сцене Pop Up выступят представители нового поколения украинской музыки. Для каждого артиста организаторы подготовят отдельный концертный вечер.

Первый концерт запланирован на конец сентября. Детали по поводу участников и билетов будут публиковать на странице Happy Music Group в Instagram.

Автор идеи Pop Up - киевский промоутер Евгений Кибец, основатель Happy Music Group.

"Название Pop Up напрямую связано с идеей клуба. Это пространство, которое появится в Киеве на короткое время и будет предопределено финал. Хотелось создать место, куда нужно успеть попасть", - рассказал Кибец.

Временные музыкальные пространства - популярный формат в мире

Концепция Pop Up не нова для мировой музыкальной сцены. В разных городах временные концертные площадки создают в помещениях, ранее имевших другое назначение.

Например, в Лос-Анджелесе под концерты использовали бывший супермаркет, а в шведском Хельсинборге для музыкальных выступлений переоборудовали пустые магазины.

Похожий принцип работает и в рамках BRITs Week for War Child - серии концертов с предопределенным финалом, сочетающей музыку и благотворительную цель.

Киевский Pop Up будет развивать эту идею локально: временное пространство, ограниченное количество вечеров, украинские артисты и благотворительный сбор.

После завершения серии концертов Pop Up закроют.