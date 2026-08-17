У Києві відкриють музичний Pop Up: усі концерти будуть благодійними

Pop Up працюватиме лише кілька тижнів

Весь прибуток від концертів спрямують на підтримку ГУР МО. Організатори планують зібрати щонайменше 500 тисяч гривень.

Ідея Pop Up полягає саме в його тимчасовості. Майданчик відкриється наприкінці вересня, прийматиме серію концертів, а після завершення запланованих подій припинить роботу на цьому місці.

Скільки саме концертів відбудеться, організатори поки не повідомляють. Імена артистів та дати виступів оголошуватимуть поступово.

Після кожного концерту у Pop Up залишатиметься на один вечір менше - тож потрапити на майданчик можна буде лише протягом обмеженого періоду.

Хто виступатиме

На сцені Pop Up виступатимуть представники нової генерації української музики. Для кожного артиста організатори підготують окремий концертний вечір.

Перший концерт запланований на кінець вересня. Деталі щодо учасників і квитків публікуватимуть на сторінці Happy Music Group в Instagram.

Автор ідеї Pop Up - київський промоутер Євген Кібець, засновник Happy Music Group.

"Назва Pop Up напряму пов’язана з ідеєю клубу. Це простір, який з’явиться в Києві на короткий час і матиме наперед визначений фінал. Хотілося створити місце, куди треба встигнути потрапити", - розповів Кібець.

Тимчасові музичні простори - популярний формат у світі

Концепція Pop Up не нова для світової музичної сцени. У різних містах тимчасові концертні майданчики створюють у приміщеннях, які раніше мали інше призначення.

Наприклад, у Лос-Анджелесі під концерти використовували колишній супермаркет, а у шведському Гельсінборзі для музичних виступів переобладнували порожні магазини.

Схожий принцип працює і в межах BRITs Week for War Child - серії концертів із наперед визначеним фіналом, яка поєднує музику та благодійну мету.

Київський Pop Up розвиватиме цю ідею локально: тимчасовий простір, обмежена кількість вечорів, українські артисти та благодійний збір.

Після завершення серії концертів Pop Up закриють.