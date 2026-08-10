В Киеве открыли выставку "Волію миру", которую уже увидели в Нью-Йорке и Европе

Гесографию авторы называют новым художественным направлением, которое изобрели и запатентовали в Украине. В нем скульптура, гравюра и живопись соединены на одной поверхности.

Техника начинается с рельефа и линии, вдавливаемой в поверхность. Краска заполняет углубление, после чего на нее наносят полупрозрачные слои растительного масла. Благодаря этому свет проходит через поверхность и возвращается с ее глубины. В зависимости от расстояния и угла обзора работы могут восприниматься как графика, то как объемная скульптура.

Выставка "Волію миру" (фото: PIDHID PR)

Отдельную роль в выставке играет ее пространство. Экспозицию разделяют гигантские полупрозрачные вуали с пятиметровыми принтами работ Олега Денисенко. Они не изолируют отдельные произведения, а оставляют простор открытым: сквозь ткань видны работы, свет, архитектура галереи и других посетителей. В общей сложности зритель проходит шестью смысловыми пространствами.

Выставка "Волею мира" (фото: PIDHID PR)

Каждая из 28 гесографий посвящена отдельному образу, добродетели или жизненному кредо. Вместе работы складываются в своеобразный современный украинский эпос - не рассказ о героях, а коллекцию характеров, которые зритель может соотносить с собой.

Центральной работой выставки стала "Удачная охота". На ней изображен гуцул над убитым медведем. В его руках оружие уже превращается в часть природы: из ружья прорастают цветы, копье обвивает молодой стебель, а на шляпе птица свила гнездо. Автор описывает этот образ как историю о человеке, который способен защитить свою свободу, но сознательно выбирает мир, как только это становится возможным.

"Удачная охота" - центральная работа выставки (фото: PIDHID PR)

"Украинцы – миролюбивая нация, но всегда готова силой отстоять свою свободу», – говорит Олег Денисенко.

По словам Натальи Заболотной, основательницы и кураторки Art Ukraine Gallery, в работах Денисенко сочетаются библейские образы, герои легенд и исторические фигуры – от императоров и рыцарей до казаков-характерщиков. Центральной темой выставки она называет свободу и любовь.

Во время презентации Олег Денисенко также провел авторскую экскурсию, рассказав о технике гесографии, символике работ и заложенных в них жизненных принципах.

Выставку "Волію миру" можно посетить до 18 августа включительно в Art Ukraine Gallery по адресу: Киев, Днепровский спуск, 1. Галерея работает ежедневно с 09:00 до 21:00, вход свободный.