У Києві відкрили виставку "Волію миру", яку вже побачили в Нью-Йорку та Європі

Гесографію автори називають новим мистецьким напрямом, який винайшли та запатентували в Україні. У ньому скульптура, гравюра та живопис поєднані на одній поверхні.

Техніка починається з рельєфу та лінії, яку втискають у поверхню. Фарба заповнює заглиблення, після чого на неї наносять напівпрозорі шари олії. Завдяки цьому світло проходить крізь поверхню і повертається з її глибини. Залежно від відстані та кута огляду роботи можуть сприйматися то як графіка, то як об’ємна скульптура.

Виставка "Волію миру" (фото: PIDHID PR)

Окрему роль у виставці відіграє її простір. Експозицію розділяють велетенські напівпрозорі вуалі з п’ятиметровими принтами робіт Олега Денисенка. Вони не ізолюють окремі твори, а залишають простір відкритим: крізь тканину видно роботи, світло, архітектуру галереї та інших відвідувачів. Загалом глядач проходить шістьма смисловими просторами.

Виставка "Волію миру" (фото: PIDHID PR)

Кожна з 28 гесографій присвячена окремому образу, чесноті або життєвому кредо. Разом роботи складаються в своєрідний сучасний український епос - не розповідь про героїв, а колекцію характерів, які глядач може співвідносити із собою.

Центральною роботою виставки стала "Вдале полювання". На ній зображений гуцул над убитим ведмедем. У його руках зброя вже перетворюється на частину природи: з рушниці проростають квіти, спис обвиває молоде стебло, а на капелюсі птах звив гніздо. Автор описує цей образ як історію про людину, яка здатна захистити свою свободу, але свідомо обирає мир, щойно це стає можливим.

"Вдале полювання" - центральна робота виставки (фото: PIDHID PR)

"Українці - миролюбна нація, але завжди готова силою відстояти свою свободу», - говорить Олег Денисенко.

За словами Наталії Заболотної, засновниці та кураторки Art Ukraine Gallery, у роботах Денисенків поєднуються біблійні образи, герої легенд та історичні постаті - від імператорів і лицарів до козаків-характерників. Центральними темами виставки вона називає свободу та любов.

Під час презентації Олег Денисенко також провів авторську екскурсію, розповівши про техніку гесографії, символіку робіт та закладені в них життєві принципи.

Виставку "Волію миру" можна відвідати до 18 серпня включно в Art Ukraine Gallery за адресою: Київ, Дніпровський узвіз, 1. Галерея працює щодня з 09:00 до 21:00, вхід вільний.