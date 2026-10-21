В Киеве отстроят ледовую арену "Шалетт", которую повредила российская ракета
В Киеве восстановят ледовую арену "Шалетт", которая была серьезно повреждена в результате российского баллистического удара в ночь на 19 октября.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook основателя компании Autostrada Максима Шкиля.
Что известно о разрушении ледовой арены
В результате российской атаки 19 октября спортивный комплекс в Днепровском районе столицы получил масштабные повреждения.
В частности, разрушены более 400 квадратных метров торцевой части здания высотой 12 метров.
Также повреждены окна, входная группа, внутренние помещения и отдельные конструкции постройки.
По словам Максима Шкиля, команда Autostrada уже работает на объекте. Специалисты проводят техническое обследование, оценивают масштабы разрушений и определяют объем необходимых работ.
В то же время компания начинает ремонт поврежденных конструкций.
"Планируем как можно быстрее возобновить полноценную работу арены, чтобы дети вернулись к тренировкам, развивали свои таланты и достигали самых высоких спортивных результатов", - отметил Шкиль.
Точных сроков завершения восстановления пока не называются.
Чем особенна ледовая арена "Шалетт"
"Шалетт" - единственная в Киеве ледовая арена, отвечающая стандартам для проведения профессиональных соревнований и тренировок по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку.
Именно здесь базируется детско-юношеская спортивная школа "Льдинка", работают спортивные секции, занимаются профессиональными и любительскими командами.
Кроме того, на арене регулярно проводились матчи чемпионата Украины по хоккею, детские турниры и любительские соревнования.
Для многих юных спортсменов этот комплекс являлся основным местом ежедневных тренировок.
Максим Шкиль подчеркнул, что возобновление арены имеет важное значение прежде всего для детей, которые из-за российских обстрелов потеряли возможность заниматься в привычных условиях.
"Убежден, что в это сложное время особенно важно сохранять для детей пространство, где они могут просто быть детьми – реализовывать свои таланты, заниматься любимым делом и испытывать счастливые мгновения детства", – подчеркнул предприниматель.
Напомним, в ночь на 19 октября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.
В Днепровском районе, кроме ледовой арены, повреждения получили три учебных заведения. Из-за последствий обстрела учеников временно перевели на дистанционное обучение.