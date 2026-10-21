У Києві відбудують льодову арену "Шалетт", яку пошкодила російська ракета

Що відомо про руйнування льодової арени

Унаслідок російської атаки 19 жовтня спортивний комплекс у Дніпровському районі столиці зазнав масштабних пошкоджень.

Зокрема, зруйновано понад 400 квадратних метрів торцевої частини будівлі заввишки 12 метрів.

Також пошкоджені вікна, вхідна група, внутрішні приміщення та окремі конструкції споруди.

За словами Максима Шкіля, команда Autostrada вже працює на об'єкті. Наразі спеціалісти проводять технічне обстеження, оцінюють масштаби руйнувань і визначають обсяг необхідних робіт.

Льодову арену "Шалетт" у Києві відновлять після російського обстрілу (фото: facebook.com/shkil.maksym)

Водночас компанія розпочинає ремонт пошкоджених конструкцій.

"Плануємо якнайшвидше відновити повноцінну роботу арени, щоб діти повернулися до тренувань, розвивали свої таланти та досягали найвищих спортивних результатів", - зазначив Шкіль.

Точних термінів завершення відбудови поки не називають.

Льодову арену "Шалетт" у Києві відновлять після російського обстрілу (фото: facebook.com/shkil.maksym)

Чим особлива льодова арена "Шалетт"

"Шалетт" - єдина в Києві льодова арена, що відповідає стандартам для проведення професійних змагань і тренувань із хокею, фігурного катання та шорт-треку.

Саме тут базується дитячо-юнацька спортивна школа "Крижинка", працюють спортивні секції, займаються професійні та аматорські команди.

Крім того, на арені регулярно проводили матчі чемпіонату України з хокею, дитячі турніри та аматорські змагання.

Льодову арену "Шалетт" у Києві відновлять після російського обстрілу (фото: facebook.com/shkil.maksym)

Для багатьох юних спортсменів цей комплекс був основним місцем щоденних тренувань.

Максим Шкіль наголосив, що відновлення арени має важливе значення насамперед для дітей, які через російський обстріл втратили можливість займатися у звичних умовах.

"Переконаний, що в цей складний час особливо важливо зберігати для дітей простір, де вони можуть просто бути дітьми - реалізовувати свої таланти, займатися улюбленою справою та відчувати щасливі миті дитинства", - підкреслив підприємець.

Льодову арену "Шалетт" у Києві відновлять після російського обстрілу (фото: facebook.com/shkil.maksym)

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по Києву.

У Дніпровському районі, окрім льодової арени, пошкоджень зазнали три навчальні заклади. Через наслідки обстрілу учнів тимчасово перевели на дистанційне навчання.