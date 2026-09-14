В Киеве пройдет яркий Vinyl Market: что ждет меломанов и коллекционеров

Что известно о Vinyl Market

Участие в маркете примут около десяти продавцов. Среди них будут как частные коллекционеры с раритетными пластинками, так и представители брендов индустрии, привозящие свежие репрессы и новые релизы украинских и зарубежных исполнителей.

Ассортимент будет охватывать разные музыкальные направления - от классических записей до современной электроники и джаза.

Кроме пластинок, на маркете можно будет приобрести музыкальные аксессуары, мерчи и литературу.

Vinyl Market будет не только ярмаркой

Организаторы описывают событие как встречу музыкального сообщества, а не просто площадку для купли-продажи пластинок.

Посетители смогут пообщаться с продавцами и другими коллекционерами, обменяться рекомендациями и узнать больше интересных релизов.

На маркет приглашают как опытных коллекционеров, собирающих винил годами, так и только начинающих знакомство с этим форматом.

Когда и где пройдет Vinyl Market

Событие пройдет 19 сентября с 13:00 до 20:00 во дворике Sense Hub Kyiv по адресу ул. Ярославов Вал, 7

Попасть на событие сможет каждый желающий. Вход свободный.

Vinyl Market (фото предоставлено представителями события)