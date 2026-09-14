У Києві пройде яскравий Vinyl Market: що чекає на меломанів та колекціонерів

Що відомо про Vinyl Market

Участь у маркеті візьмуть майже десять продавців. Серед них будуть як приватні колекціонери з раритетними платівками, так і представники брендів індустрії, які привозять свіжі репреси та нові релізи українських і закордонних виконавців.

Асортимент охоплюватиме різні музичні напрямки - від класичних записів до сучасної електроніки та джазу.

Окрім платівок, на маркеті можна буде придбати музичні аксесуари, мерч та літературу.

Vinyl Market буде не лише ярмарком

Організатори описують подію як зустріч музичної спільноти, а не просто майданчик для купівлі-продажу платівок.

Відвідувачі зможуть поспілкуватися з продавцями та іншими колекціонерами, обмінятися рекомендаціями й дізнатися більше про цікаві релізи.

На маркет запрошують як досвідчених колекціонерів, які збирають вініл роками, так і тих, хто лише починає знайомство з цим форматом.

Коли та де відбудеться Vinyl Market

Подія пройде 19 вересня з 13:00 до 20:00 у дворику Sense Hub Kyiv за адресою: вул. Ярославів Вал, 7.

Потрапити на подію зможен кожен охочий. Вхід вільний.

Vinyl Market (фото надане представниками події)