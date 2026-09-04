В Киеве приостанавливает работу "Кураж"
Команда киевского "Куража" сообщила о решении приостановить работу проекта до лучших времен. Причиной стала нынешняя ситуация с безопасностью.
Об этом пишет WAVE RBC.UA со ссылкой на Instagram "Куража".
"Люби, нам сложно это писать (уже не впервые в нашей жизни), но мы приняли решение приостановить работу Куража до лучших времен", - говорится в сообщении команды.
В то же время, организаторы надеются, что смогут провести традиционный Рождественский Кураж.
Окончательное решение будет зависеть от обстоятельств и ситуации.
"Мечтаем, конечно, сделать Рождественский Кураж, потому что нам всем очень нужно это яркое чудо в холодную зиму. Но будем смотреть на обстоятельства и общую ситуацию безопасности. Вы все видите и понимаете сами", - отметили организаторы.
Все средства за уже приобретенные билеты и участие в запланированных событиях обещают вернуть в ближайшие дни.
При этом команда подчеркнула, что сам проект не исчезает и остается в связи со своей аудиторией.