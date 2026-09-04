У Києві призупиняє роботу "Кураж"

"Любі, нам складно це писати (вже не вперше в нашому житті), але ми прийняли рішення призупинити роботу Куражу до кращих часів", - йдеться у повідомленні команди.

Водночас організатори сподіваються, що зможуть провести традиційний Різдвяний Кураж.

Остаточне рішення залежатиме від обставин та безпекової ситуації.

"Мріємо, звісно, зробити Різдвяний Кураж, бо нам всім дуже потрібне це яскраве диво в холодну зиму. Але будемо дивитися на обставини та загальну безпекову ситуацію. Ви все бачите й розумієте самі", - зазначили організатори.

Усі кошти за вже придбані квитки та участь у запланованих подіях обіцяють повернути найближчими днями.

При цьому команда наголосила, що сам проєкт не зникає та залишається на зв'язку зі своєю аудиторією.