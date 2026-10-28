KAZKA, Тринчер, MÉLOVIN и другие звезды выступят на Рождественском концерте YUNA 2026

Уже в третий раз в Киеве состоится Рождественский концерт YUNA, объединяющий украинских исполнителей и симфоническую музыку. Событие запланировано на 24 ноября в 18:00 в МЦКИ.

Каким будет концерт и кто на нем выступит, рассказывает Wave RBC.UA.

Кто выступит на Рождественском концерте YUNA 2026

Участниками концерта станут лауреаты и номинанты премии разных лет. Среди заявленных исполнителей - Анна Тринчер, MÉLOVIN, группа KAZKA, Сергей Танчинец из БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, LAMA, OKS, Макс Бородин, Арсен Мирзоян и KAMALIYA. К ним присоединятся другие украинские артисты.

Концерт пройдет под лозунгом "Победители YUNA вместе к победе". Знакомые слушателям композиции получат специальные оркестровые аранжировки и прозвучат в сопровождении Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины, в составе которого более 100 музыкантов.

За дирижерским пультом будет Юрий Литун.

Чем особенный рождественский концерт YUNA

Популярные песни получают новое музыкальное оформление, благодаря чему исполнители могут представить свои композиции в необычном формате.

Автор идеи проекта, соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько отметил, что концерт уже в третий раз объединит артистов в канун Рождества.

"Особенно важно продолжать эту традицию в такие непростые времена. Хочется, чтобы наш концерт стал для украинцев, которые будут смотреть на Рождество, лучиком света, тепла и надежды", - подчеркнул он.

По словам Шилько, мероприятие призвано не только показать разнообразие украинской музыки, но и объединить разные поколения исполнителей и слушателей.

Кроме того, YUNA реализует специальный музыкальный проект. В течение 10 недель слушатели голосуют за любимые композиции, формируя саундтрек украинских дорог. Одна из песен-победительниц прозвучит на Рождественском концерте 24 ноября в оркестровом звучании.