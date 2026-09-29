Как снимают новую "Мумию": в сети появились первые кадры со знакомыми героями

Брендан Фрейзер снимает сцены с гоночным автомобилем

57-летний актер был замечен на съемочной площадке на территории бывшей военной базы в Саффолке, Англия.

Для одной из сцен Фрейзер надел шлем и сел за руль серебристо-красного автомобиля. По сюжету эпизода его герой пытается установить рекорд скорости.

Актер также снял сцену, в которой толпа приветствует Рика, а она общается с поклонниками. Во время съемок Фрейзер был одет в черную кожаную куртку и брюки.



Как Рэйчел Вайс вернулась к роли Эвелин

Ранее коллега актера была замечена в Лондоне. Она вернулась в роль египтологины Эвелин, которую воплотила в первых двух фильмах франшизы.

Вайс был снят возле Британского музея. Для сцены она надела коричневую укороченную куртку, горчичную юбку меди в горошек и шляпу с широкими полями. Образ дополнили черные туфли, кожаные перчатки и коричневый чемодан.



Кроме того, несколько сцен она сняла вместе Бренданом, поэтому поклонники смогли насладиться воссоединением любимой пары.



Что известно о "Мумии 4"

Сюжет нового фильма пока не раскрывают. Режиссерами стали Тайлер Джиллетт и Мэтт Бэттинелли-Олпин, известные по фильму "Готовы или нет" и новым частям франшизы "Крик".

В четвертой части к Фрейзеру и Вайс также присоединились Одед Фер, Джон Ханна и Кевин Дж. О'Коннор. Премьера фильма запланирована на октябрь 2027 года.

Напомним, Фрейзер и Вайс вместе снялись в первой "Мумии" 1999 года, а также в продолжении "Мумия возвращается" в 2001-м. В то же время актриса не участвовала в третьем фильме - "Мумия: Гробница императора драконов", вышедшем в 2008 году. Именно поэтому ее возвращения фаны ждут с особым нетерпением.