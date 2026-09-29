Як знімають нову "Мумію": в мережі з'явилися перші кадри зі знайомими героями

Брендан Фрейзер знімає сцени з гоночним автомобілем

57-річного актора помітили на знімальному майданчику на території колишньої військової бази в Саффолку, Англія.

Для однієї зі сцен Фрейзер одягнув шолом і сів за кермо сріблясто-червоного автомобіля. За сюжетом епізоду його герой намагається встановити рекорд швидкості.

Актор також зняв сцену, в якій натовп вітає Ріка, а він спілкується з шанувальниками. Під час зйомок Фрейзер був одягнений у чорну шкіряну куртку та штани.

Як Рейчел Вайс повернулася до ролі Евелін

Раніше колегу актора помітили в Лондоні. Вона повернулася до ролі єгиптологині Евелін, яку втілила у перших двох фільмах франшизи.

Вайс зняли біля Британського музею. Для сцени вона одягла коричневу укорочену куртку, гірчичну спідницю міді в горошок і капелюх із широкими полями. Образ доповнили чорні туфлі, шкіряні рукавички та коричнева валіза.



Крім того, кілька сцен вона зняла разом Бренданом, тож шанувальними змогли насолодитися возз'єднанням улюбленої пари.



Що відомо про "Мумію 4"

Сюжет нового фільму поки не розкривають. Режисерами стали Тайлер Джиллетт і Метт Беттінеллі-Олпін, відомі за фільмом "Готові чи ні" та новими частинами франшизи "Крик".

У четвертій частині до Фрейзера та Вайс також приєдналися Одед Фер, Джон Ханна та Кевін Дж. О'Коннор. Прем'єра стрічки запланована на жовтень 2027 року.

Нагадаємо, Фрейзер і Вайс разом знялися у першій "Мумії" 1999 року, а також у продовженні "Мумія повертається" 2001-го. Водночас акторка не брала участі у третьому фільмі - "Мумія: Гробниця імператора драконів", який вийшов у 2008 році. Саме тому на її повернення фани чекають з особливим нетерпінням.