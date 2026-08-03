Jerry Heil, Korolova и Miss Monique покорили Tomorrowland 2026: как это было (видео)

Jerry Heil и Korolova презентовали общий трек

26 июля диджей выступила на сцене Freedom Stage фестиваля Tomorrowland в бельгийском городе Бом.

Во время выступления она представила новое шоу Captive Soul, над которым работала специально для фестиваля, а также совместную композицию с певицей.

"215 тысяч зрителей онлайн и еще 20 тысяч человек перед сценой! До сих пор не могу поверить, что это произошло", - прокомментировала совместное выступление Jerry.

Диджейка также поделилась впечатлениями от сотрудничества в подписи к видео с выступления.

"Это было так волшебно! Очень рада представить наш новый трек", - отметила она.



Miss Monique представила свое первое аудиовизуальное шоу

Еще одной украинской участницей Tomorrowland стала диджей и саунд-продюсер Олеся Аркуша, известная под псевдонимом Miss Monique. На фестивале она представила свое первое аудиовизуальное шоу BIORHYTHM.

"В течение 60 минут не существует ничего, кроме того мгновения, о котором я мечтала и к которому стремилась столько лет", - прокомментировала диджейка.



Кроме того, девушка взбудоражила публику неожиданной коллаборацией. Во время своего выступления она представила совместный с британским певцом Робби Уильямсом трек Beauty In Us.

"Наше действительно особенное музыкальное сотрудничество, вдохновленное нашим разным, но одинаково выдающимися опытами в электронной музыке и клубной жизни в Сток-он-Тренте и Киеве… с 90-х по 2010-е годы", - написали артисты в совместном посте.



Miss Monique родилась в Кропивницком, выросла в Киеве и за несколько лет прошла путь от первых выступлений до участия в крупнейших фестивалях и клубах мира. На главной сцене Tomorrowland она выступает уже в третий раз.

Что известно о Tomorrowland

Это один из крупнейших фестивалей электронной музыки в мире, который ежегодно проходит в бельгийском городе Бом. Мероприятие проводится с 2005 года, а посещают его более 400 тысяч людей из разных стран.

В 2026 году фестиваль проходил в течение двух выходных - с 17 по 19 июля и с 24 по 26 июля. На десятках сцен выступили ведущие артисты электронной сцены, а трансляции мероприятия смотрели сотни тысяч зрителей по всему миру.