Jerry Heil, Korolova та Miss Monique підкорили Tomorrowland 2026: як це було (відео)

Jerry Heil та Korolova презентували спільний трек

26 липня діджейка виступила на сцені Freedom Stage фестивалю Tomorrowland у бельгійському місті Бом.

Під час виступу вона представила нове шоу Captive Soul, над яким працювала спеціально для фестивалю, а також спільну композицію зі співачкою.

"215 тис. глядачів онлайн і ще 20 тисяч людей перед сценою! Досі не можу повірити, що це відбулося", - прокоментувала спільний виступ Jerry.

Діджейка також поділилася враженнями від співпраці у підписі до відео з виступу.

"Це було так чарівно! Дуже рада представити наш новий трек", - зазначила вона.



Miss Monique представила перше аудіовізуальне шоу

Ще однією українською представницею на Tomorrowland стала діджейка та саундпродюсерка Олеся Аркуша, відома під псевдонімом Miss Monique. На фестивалі вона презентувала своє перше аудіовізуальне шоу BIORHYTHM.

"Протягом 60 хвилин не існує нічого, крім тієї миті, про яку я мріяла і до якої прагнула стільки років", - прокоментувала діджейка.



Крім цього, дівчина запалила публіку неочікуваною колаборацією. Під час свого виступу вона представила спільний з британським співаком Роббі Вільямсом трек Beauty In Us.

"Наша справді особлива музична співпраця, натхненна нашим різним, але однаково визначним досвідом в електронній музиці та клубному житті в Стоук-он-Трент та Києві… від 90-х до 2010-х років", - написали артисти в спільному дописі.



Miss Monique народилася у Кропивницькому, виросла у Києві та за кілька років пройшла шлях від перших виступів до участі у найбільших фестивалях і клубах світу. На головній сцені Tomorrowland вона виступає вже втретє.

Що відомо про Tomorrowland

Це один із найбільших фестивалів електронної музики у світі, який щороку проходить у бельгійському місті Бом. Подію проводять із 2005 року, а відвідують її понад 400 тисяч людей з різних країн.

У 2026 році фестиваль проходив протягом двох вікендів - з 17 по 19 липня та з 24 по 26 липня. На десятках сцен виступили провідні артисти електронної сцени, а трансляції події дивилися сотні тисяч слухачів по всьому світу.