Истории для уютного чтения: три книги, где мода – часть сюжета

"Кравчина из Парижа", Джорджия Кауфманн

Главная героиня, Роза Кустачер, умеет подобрать идеальный наряд для любого события. Свой талант она использовала для развития модной империи и достижения успеха. Однако ее жизнь не всегда была такая яркая и богатая. Родившись в небольшой горной итальянской деревне, она застала немецкую оккупацию, была вынуждена бежать, переезжать из страны в страну и строить все с нуля. Теперь она наконец-то готова прекратить погоню и рассказать правду о себе.

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"Город девушек", Элизабет Гилберт

Мировой бестселлер о женской свободе, праве быть собой и жить, как тебе хочется. События романа начинаются в Нью-Йорке, в 1940 году, когда девятнадцатилетнюю Вивиан выгоняют из престижного колледжа и она вынуждена переехать на Мангеттен к эксцентричной тете, владелице небольшого театра. Там девушка открывает для себя довоенную богемную жизнь, знакомится со звездами и наслаждается молодостью и свободой.

Вместе с тем, Вивиан находит свое призвание и начинает создавать костюмы для спектаклей и модные наряды для себя и подруг. Оказывается, что у нее есть настоящий талант из любого куска ткани сделать шедевр.

Фото: starylev.com.ua

"Дьявол носит Прада" и продолжение, Лорен Вайсбергер

Культовый роман о моде, подиумах, работе в фэшн-индустрии, суровой Миранда Пристли и очаровательной Энди Сакс. Украинского перевода оригинального романа, к сожалению, пока нет, однако есть продолжение - "Когда жизнь преподносит тебе "Лулулемоны"".

В центре сюжета Эмили Чарлтон, бывшая первая ассистентка Миранда Пристли, а сейчас – успешная имидж-консультант. Она привыкла работать с суперзвездами, однако в последнее время ей не везет с клиентами, пока судьба не сводит ее с Каролиной Гартвелл, всемирно известной моделью и женой амбициозного сенатора.

Фото: stonepublishing.com.ua