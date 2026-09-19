Истории для уютного чтения: три книги, где мода – часть сюжета
Есть целый пласт литературы, где мода – часть истории: харизматичные главные герои, стильные костюмы, богемная жизнь, вечеринки, театр и костюмы. Такие книги увлекают, имеют особую атмосферу и помогают отвлечься от обыденности и на мгновение перенестись на подиум, в парижское ателье или за кулисы театра.
Особенно с наступлением осени все больше хочется уютного чтения и добрых историй. Wave RBC.ua рассказывает про три художественных романа, где мода становится важной частью сюжета, почти отдельным персонажем.
"Кравчина из Парижа", Джорджия Кауфманн
Главная героиня, Роза Кустачер, умеет подобрать идеальный наряд для любого события. Свой талант она использовала для развития модной империи и достижения успеха. Однако ее жизнь не всегда была такая яркая и богатая. Родившись в небольшой горной итальянской деревне, она застала немецкую оккупацию, была вынуждена бежать, переезжать из страны в страну и строить все с нуля. Теперь она наконец-то готова прекратить погоню и рассказать правду о себе.
"Город девушек", Элизабет Гилберт
Мировой бестселлер о женской свободе, праве быть собой и жить, как тебе хочется. События романа начинаются в Нью-Йорке, в 1940 году, когда девятнадцатилетнюю Вивиан выгоняют из престижного колледжа и она вынуждена переехать на Мангеттен к эксцентричной тете, владелице небольшого театра. Там девушка открывает для себя довоенную богемную жизнь, знакомится со звездами и наслаждается молодостью и свободой.
Вместе с тем, Вивиан находит свое призвание и начинает создавать костюмы для спектаклей и модные наряды для себя и подруг. Оказывается, что у нее есть настоящий талант из любого куска ткани сделать шедевр.
"Дьявол носит Прада" и продолжение, Лорен Вайсбергер
Культовый роман о моде, подиумах, работе в фэшн-индустрии, суровой Миранда Пристли и очаровательной Энди Сакс. Украинского перевода оригинального романа, к сожалению, пока нет, однако есть продолжение - "Когда жизнь преподносит тебе "Лулулемоны"".
В центре сюжета Эмили Чарлтон, бывшая первая ассистентка Миранда Пристли, а сейчас – успешная имидж-консультант. Она привыкла работать с суперзвездами, однако в последнее время ей не везет с клиентами, пока судьба не сводит ее с Каролиной Гартвелл, всемирно известной моделью и женой амбициозного сенатора.
Фото: stonepublishing.com.ua