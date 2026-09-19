Історії для затишного читання: три книжки, де мода – частина сюжету

“Кравчиня з Парижа”, Джорджія Кауфманн

Головна героїня, Роза Кустачер, вміє підібрати ідеальне вбрання для будь-якої події. Свій талант вона використала для розбудови модної імперії та досягнення успіху. Проте її життя не завжди було таке яскраве і заможне. Народившись у невеликому гірському італійському селі, вона застала німецьку окупацію, була змушена тікати, переїжджати з країни в країну і будувати все з нуля. Тепер вона нарешті готова припинити гонитву і розповісти правду про себе.

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“Місто дівчат”, Елізабет Гілберт

Світовий бестселер про жіночу свободу, право бути собою та жити, як тобі хочеться. Події роману починаються в Нью-Йорку, 1940-го року, коли девʼятнадцятирічну Вівіан виганяють з престижного коледжу і та змушена переїхати на Мангеттен до ексцентричної тітки, власниці невеликого театру. Там дівчина відкриває для себе довоєнне богемне життя, знайомиться з зірками і насолоджується молодістю та свободою.

Разом з тим, Вівіан знаходить своє покликання і починає створювати костюми для вистав і модне вбрання для себе та подруг. Виявляється, що вона має справжній талант з будь-якого шматка тканини зробити шедевр.

Фото: starylev.com.ua

“Диявол носить Прада” і продовження, Лорен Вайсбергер

Культовий роман про моду, подіуми, роботу в фешн-індустрії, сувору Міранду Прістлі та чарівну Енді Сакс. Українського перекладу оригінального роману, на жаль, поки що немає, проте є продовження – “Коли життя підносить тобі “Лулулемони””.

В центрі сюжету Емілі Чарлтон, колишня перша асистентка Міранди Прістлі, а зараз – успішна імідж-консультантка. Вона звикла працювати з суперзірками, проте останнім часом їй не щастить з клієнтами, аж поки доля не зводить її з Кароліною Гартвел, всесвітньо відомою моделлю та дружиною амбітного сенатора.

Фото: stonepublishing.com.ua