Історії для затишного читання: три книжки, де мода – частина сюжету
Існує цілий пласт літератури, де мода – частина історії: харизматичні головні герої, стильні костюми, богемне життя, вечірки, театр та костюми. Такі книжки захоплюють, мають особливу атмосферу та допомагають відволіктись від буденності і на мить перенестись на подіум, або в паризьке ательє чи за лаштунки театру.
Особливо з настанням осені все більше хочеться затишного читання та добрих історій. Wave RBC.ua розповідає про три художні романи, де мода стає важливою частиною сюжету, майже окремим персонажем.
“Кравчиня з Парижа”, Джорджія Кауфманн
Головна героїня, Роза Кустачер, вміє підібрати ідеальне вбрання для будь-якої події. Свій талант вона використала для розбудови модної імперії та досягнення успіху. Проте її життя не завжди було таке яскраве і заможне. Народившись у невеликому гірському італійському селі, вона застала німецьку окупацію, була змушена тікати, переїжджати з країни в країну і будувати все з нуля. Тепер вона нарешті готова припинити гонитву і розповісти правду про себе.
“Місто дівчат”, Елізабет Гілберт
Світовий бестселер про жіночу свободу, право бути собою та жити, як тобі хочеться. Події роману починаються в Нью-Йорку, 1940-го року, коли девʼятнадцятирічну Вівіан виганяють з престижного коледжу і та змушена переїхати на Мангеттен до ексцентричної тітки, власниці невеликого театру. Там дівчина відкриває для себе довоєнне богемне життя, знайомиться з зірками і насолоджується молодістю та свободою.
Разом з тим, Вівіан знаходить своє покликання і починає створювати костюми для вистав і модне вбрання для себе та подруг. Виявляється, що вона має справжній талант з будь-якого шматка тканини зробити шедевр.
“Диявол носить Прада” і продовження, Лорен Вайсбергер
Культовий роман про моду, подіуми, роботу в фешн-індустрії, сувору Міранду Прістлі та чарівну Енді Сакс. Українського перекладу оригінального роману, на жаль, поки що немає, проте є продовження – “Коли життя підносить тобі “Лулулемони””.
В центрі сюжету Емілі Чарлтон, колишня перша асистентка Міранди Прістлі, а зараз – успішна імідж-консультантка. Вона звикла працювати з суперзірками, проте останнім часом їй не щастить з клієнтами, аж поки доля не зводить її з Кароліною Гартвел, всесвітньо відомою моделлю та дружиною амбітного сенатора.
Фото: stonepublishing.com.ua