История украинских воинов на передовой: фильм "24 hours in Ukraine's "kill zone" получил Emmy
Документальная лента британского телеканала Sky News об украинских военных получила международную телевизионную премию Emmy. Фильм "24 Hours in Ukraine's "Kill Zone" ("24 часа в украинской "кил зоне"") рассказывает об одних сутки на передовой и операции по спасению раненых бойцов.
Wave RBC.UA сообщает, что о победе сообщил представитель съемочной команды Азад Сафаров в Facebook. Он отметил, что лента была единственной среди номинантов, посвященной Украине.
Как прошла церемония
Фильм снимался в октябре 2025 года вместе с батальоном "Сила Свободы" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.
В центре сюжета - события на передовой, за которыми журналисты наблюдали в режиме реального времени.
Одна из ключевых историй ленты - шестичасовая операция по эвакуации раненых. По словам автора сообщения, во время нее украинские военные спасали своих собратьев, а также участвовали в спасении одного российского пленного.
"Это фильм о том, как украинцы, в отличие от россиян, не бросают своих раненых собратьев и извлекают их из самых безвыходных ситуаций", - рассказал он.
Во время церемонии награждения представитель съемочной команды также упомянул батальон "Сила Свободы" в своей речи благодарности.
Отдельно он отметил помощь Национальной гвардии Украины и ее прессслужбы, а также поблагодарил начальника штаба батальона Николая Гриценко и бывшего командира подразделения.
Что известно о премии
International Emmy Awards - международная телевизионная премия, которой отмечают лучшие телевизионные проекты, созданные за пределами США.
Ежегодно на нее претендуют тысячи работ из разных стран мира. Церемония награждения традиционно проходит в Нью-Йорке.
Фильм уже собрал более двух миллионов просмотров. Он также подчеркнул, что победа важна не только для авторов фильма, но и для того, чтобы история украинских военных получила более широкое международное освещение.