Як пройшла церемонія

Фільм знімали в жовтні 2025 року разом із батальйоном "Сила Свободи" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

У центрі сюжету - події на передовій, за якими журналісти спостерігали в режимі реального часу.

Одна з ключових історій стрічки - шестигодинна операція з евакуації поранених. За словами автора допису, під час неї українські військові рятували своїх побратимів, а також брали участь у порятунку одного російського полоненого.

"Це фільм про те, як українці, на відміну від росіян, не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх із найбезвихідніших ситуацій", - розповів він.

Азад Сафаров (фото: facebook.com/azad.safarov)

Азад Сафаров (фото: facebook.com/azad.safarov)

Під час церемонії нагородження представник знімальної команди також згадав батальйон "Сила Свободи" у своїй промові подяки.

Окремо він відзначив допомогу Національної гвардії України та її пресслужби, а також подякував начальнику штабу батальйону Миколі Гриценку й колишньому командиру підрозділу.

Фільм "24 Hours in Ukraine’s "Kill Zone" (фото: facebook.com/azad.safarov)

Що відомо про премію

International Emmy Awards - міжнародна телевізійна премія, якою відзначають найкращі телевізійні проєкти, створені за межами США.

Щороку на неї претендують тисячі робіт із різних країн світу. Церемонія нагородження традиційно проходить у Нью-Йорку.

Фільм уже зібрав понад два мільйони переглядів. Він також наголосив, що перемога важлива не лише для авторів стрічки, а й для того, щоб історія українських військових отримала ширше міжнародне висвітлення.

Фільм "24 Hours in Ukraine’s "Kill Zone" (фото: facebook.com/azad.safarov)

Нагорода за фільм "24 Hours in Ukraine’s "Kill Zone" (фото: facebook.com/azad.safarov)