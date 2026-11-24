Історія українських воїнів на передовій: фільм "24 hours in Ukraine’s "kill zone" отримав Emmy
Документальна стрічка британського телеканалу Sky News про українських військових здобула міжнародну телевізійну премію Emmy. Фільм "24 Hours in Ukraine’s "Kill Zone" ("24 години в українській "кіл зоні) розповідає про одну добу на передовій та операцію з порятунку поранених бійців.
Wave RBC.UA повідомляє, що про перемогу повідомив представник знімальної команди Азад Сафаров у Facebook. Він зазначив, що стрічка була єдиною серед номінантів, присвяченою Україні.
Як пройшла церемонія
Фільм знімали в жовтні 2025 року разом із батальйоном "Сила Свободи" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.
У центрі сюжету - події на передовій, за якими журналісти спостерігали в режимі реального часу.
Одна з ключових історій стрічки - шестигодинна операція з евакуації поранених. За словами автора допису, під час неї українські військові рятували своїх побратимів, а також брали участь у порятунку одного російського полоненого.
"Це фільм про те, як українці, на відміну від росіян, не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх із найбезвихідніших ситуацій", - розповів він.
Під час церемонії нагородження представник знімальної команди також згадав батальйон "Сила Свободи" у своїй промові подяки.
Окремо він відзначив допомогу Національної гвардії України та її пресслужби, а також подякував начальнику штабу батальйону Миколі Гриценку й колишньому командиру підрозділу.
Що відомо про премію
International Emmy Awards - міжнародна телевізійна премія, якою відзначають найкращі телевізійні проєкти, створені за межами США.
Щороку на неї претендують тисячі робіт із різних країн світу. Церемонія нагородження традиційно проходить у Нью-Йорку.
Фільм уже зібрав понад два мільйони переглядів. Він також наголосив, що перемога важлива не лише для авторів стрічки, а й для того, щоб історія українських військових отримала ширше міжнародне висвітлення.