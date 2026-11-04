С Исаенко, Козловским и Сумской: вышел трейлер рождественской комедии "Родинне свято"

О чем фильм "Родинне свято"

В центре истории - бывший военный Тарас Гринченко, привыкший проводить праздники в одиночестве. Его дети уже много лет не общаются ни с отцом, ни между собой.

У каждого есть собственная жизнь и причины держаться в стороне от семьи. Однако в канун Рождества происходит неожиданное событие, из-за которого все Гринченко оказываются под одной крышей.

На общий праздник приезжают два брата, которые не могут терпеть друг друга, бывшая жена и нынешняя девушка Тараса, а также другие родственники со своими тайнами. К тому же неожиданно напоминает о себе первую любовь.

Встреча сопровождается ссорами, неудобными разговорами и воспоминаниями о древних образах. Однако постепенно герои начинают слышать друг друга и понимать, что родственные связи могут оказаться сильнее многолетних конфликтов.

В фильме также покажут украинские рождественские традиции - праздничный стол, дедух и обычаи, знакомые многим с детства.

В "Родинному святі" покажут украинские традиции (кадр из фильма)

Кто сыграл в рождественской комедии

В основной актерский состав вошли:

Виктор Жданов;

Андрей Исаенко;

Виталий Салий;

Андрей Пономаренко;

Леся Самаева;

Анна Бирзул;

Екатерина Файн;

Нина Набока.

Также в фильме появятся народные артисты Украины Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Отдельную комедийную линию создадут певец Виталий Козловский и комик Иван Кухарчук. Они сыграют артиста и его менеджера.

Кто работал над фильмом и когда премьера

Режиссером-постановщиком "Родинного свята" стал Денис Тарасов, известный по фильму "БожеВільні". Для него это первая работа в жанре семейной рождественской комедии.

По словам режиссера, несмотря на юмористическую форму, лента поднимает важную тему отношений между близкими людьми.

"Перед нами семья, в которой все любят друг друга, но годами не разговаривают по старым образам. И мне кажется, это очень узнаваемая история", - рассказал он.

Тарасов также отметил, что хотел создать комедию, после просмотра которой зрителям захочется позвонить по телефону своим родным.

Производством занималась компания MO FILMS. Продюсерами фильма стали Максим Мовчан, Тарас Босак, Анна Галицкая и Александр Галицкий.

Сценаристка и продюсер Анна Галицкая надеется, что фильм сможет стать новой рождественской традицией для украинцев.

"Пора смотреть истории о нас, с нашим юмором, нашими семьями и нашим ощущением дома. Мы сделали лучше, потому что сделали роднее", - отметила она.

Дистрибьютором фильма в Украине стала Kinomania Film Distribution. Она выйдет на большие экраны 31 декабря 2026 года.