З Ісаєнком, Козловським та Сумською: вийшов трейлер різдвяної комедії "Родинне свято"

Про що фільм "Родинне свято"

У центрі історії - колишній військовий Тарас Грінченко, який звик проводити свята на самоті. Його діти вже багато років не спілкуються ні з батьком, ні між собою.

Кожен має власне життя та причини триматися осторонь родини. Однак напередодні Різдва відбувається несподівана подія, через яку всі Грінченки опиняються під одним дахом.

На спільне свято приїздять два брати, які не можуть терпіти одне одного, колишня дружина та нинішня дівчина Тараса, а також інші родичі зі своїми таємницями. До того ж несподівано нагадує про себе перше кохання.

Зустріч супроводжується сварками, незручними розмовами та спогадами про давні образи. Проте поступово герої починають чути одне одного та розуміти, що родинні зв’язки можуть виявитися сильнішими за багаторічні конфлікти.

У фільмі також покажуть українські різдвяні традиції - святковий стіл, дідух та звичаї, які знайомі багатьом з дитинства.

У "Родинному святі" покажуть українські традиції (кадр з фільму)

Хто зіграв у різдвяній комедії

До основного акторського складу увійшли:

Віктор Жданов;

Андрій Ісаєнко;

Віталій Салій;

Андрій Пономаренко;

Леся Самаєва;

Анна Бірзул;

Катерина Файн;

Ніна Набока.

Також у стрічці з’являться народні артисти України Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Окрему комедійну лінію створять співак Віталій Козловський та комік Іван Кухарчук. Вони зіграють артиста та його менеджера.

Хто працював над фільмом та коли прем'єра

Режисером-постановником "Родинного свята" став Денис Тарасов, відомий за фільмом "БожеВільні". Для нього це перша робота в жанрі сімейної різдвяної комедії.

За словами режисера, попри гумористичну форму, стрічка порушує важливу тему стосунків між близькими людьми.

"Перед нами родина, в якій усі люблять одне одного, але роками не розмовляють через старі образи. І мені здається, це дуже впізнавана історія", - розповів він.

Тарасов також зазначив, що хотів створити комедію, після перегляду якої глядачам захочеться зателефонувати своїм рідним.

Виробництвом займалася компанія MO FILMS. Продюсерами стрічки стали Максим Мовчан, Тарас Босак, Анна Галицька та Олександр Галицький.

Сценаристка та продюсерка Анна Галицька сподівається, що фільм зможе стати новою різдвяною традицією для українців.

"Настав час дивитися історії про нас, із нашим гумором, нашими родинами й нашим відчуттям дому. Ми зробили краще, бо зробили рідніше", - зазначила вона.

Дистриб’ютором стрічки в Україні стала Kinomania Film Distribution. Вона вийде на великі екрани 31 грудня 2026 року.