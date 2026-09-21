Кто будет выбирать представителя Украины на Детское Евровидение-2026: названо жюри
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Культура

Кто будет выбирать представителя Украины на Детское Евровидение-2026: названо жюри

Уже 26 сентября вместе со зрителями они определят артиста, который представит Украину на международном конкурсе на Мальте

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: SKYLERR (фото: instagram.com/skylerr_official)
Дата: 21 сентября 2026

Суспільне Мовлення объявило состав жюри финала Национального отбора на Детское Евровидение-2026. Оценивать шестерых финалистов будут музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой), певица SKYLERR и продюсер и радиоведущая Анна Свиридова.

Wave RBC.UA рассказывает об этом со ссылкой на официальный Instagram-акканут " Евровидения" в Украине от Суспільного Мовлення.

Как будут оценивать участников

Финал Нацотбора состоится 26 сентября в 19.00. Как и в прошлом году, представителя Украины будут определять совместно зрители и три члена жюри.

Дмитрий Шуров признался, что оценка детского творчества считает особо ответственной задачей, ведь сам в детстве участвовал в конкурсах.

"Мне бы хотелось, чтобы независимо от результатов этого финала каждый ребенок вышел из него более сильным, вдохновенным и еще более влюбленным в музыку", - отметил музыкант.

SKYLERR подчеркнула, что будет обращать внимание не только на вокал, но и на весь номер в комплексе - харизму, песню, постановку, уверенность и способность передать эмоцию зрителю.

В то же время, певица подчеркнула, что для нее важно сохранить детскую искренность и не увидеть на сцене "взрослого артиста в маленьком теле".

Анна Свиридова среди главных критериев назвала вокал, артистичность, эмоциональность и саму конкурсную композицию.

По ее словам, песня должна быть современной, интересной и способной заинтересовать европейскую аудиторию.

Кто будет бороться за победу

В финале Нацотбора выступят шестеро юных артистов:

Роман Дорошенко - "Say Hello"

Дмитрий Карабет - "Мамо"

Эрика Колесниченко - "НЕ колискова"

Анастасия Пошедина - "Крылья"

Марко Сердинский - "Гори"

Злата Солоненко – "Who am I".

Будут вести финал Тимур Мирошниченко, Анна Тульева и представительница Украины на Детском Евровидении-2023 Анастасия Димид.

Режиссерами-постановщиками шоу стали Леся Подолянко и Илья Оседлый. Для каждого финалиста команда готовит отдельный сценический образ, световое решение и сценографию.

Финал Нацотбора можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Культура", сайте junior.eurovision.ua и YouTube-канале "Евровидение Украина".

Международный финал пройдет 24 октября на Мальте. В этом году в конкурсе примут участие представители 16 стран.

В прошлом году Украину представляла София Нерсесян с песней Motanka. Она заняла второе место, уступив победительнице из Франции Lou Deleuze.

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