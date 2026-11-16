Кто будет бороться за "Грэмми-2027": Розалия, Тейлор Свифт и другие номинанты
Американская Академия звукозаписи объявила номинантов на 69 церемонию премии Grammy Awards, которая состоится в 2027 году. Среди претендентов на главные награды - Оливия Родриго, Тейлор Свифт, Бруно Марс и Розалия.
Кто попал в список номинантов, сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт премии.
Кто получил больше всего номинаций на "Грэмми-2027"
Лидером этого списка стала Raye, известная по хитам Where Is My Husband- и You Don't Know Me. Певица получила 11 номинаций, в том числе в категориях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года".
На втором месте оказалась Розалия с девятью номинациями. По семь наград по количеству номинаций получили Миранда Ламберт, Оливия Родриго, Фиби Бриджерс и Элла Лэнгли.
В шесть номинаций попали Бруно Марс, Леон Томас и Оливия Дин.
Основные номинации "Грэмми-2027"
Альбом года (Album of the Year):
- Lost Weekend - Фиби Бриджерс
- The Art of Loving - Оливия Дин
- Dandelion - Элла Лэнгли
- The Romantic - Бруно Марс
- Этот музыкальный May Contain Hope - Raye
- You Seem Pretty Sad for Girl So in Love - Оливия Родриго
- Lux (Complete Works) - Розалия
- The Life of a Showgirl - Тейлор Свифт
Запись года (Record of the Year):
- Man I Need - Оливия Дин
- Choosin' Texas - Элла Лэнгли
- I Just Might - Бруно Марс
- Where Is My Husband! - Raye
- The Cure - Оливия Родриго
- Berghain - Розалия, Бьерк и Yves Tumor
- The Fate of Ophelia - Тейлор Свифт
- Dracula - Tame Impala и Дженни
Песня года (Song of the Year):
- Berghain - Розалия, Бьерк и Yves Tumor
- Choosin' Texas - Элла Лэнгли
- The Cure - Оливия Родриго
- Hate That I Made You Love Me - Арианна Гранде
- I Knew It, I Knew You - Тейлор Свифт (из мультфильма "История игрушек 5")
- Man I Need - Оливия Дин
- Risk It All - Бруно Марс
- Where Is My Husband! - Raye
Лучший новый артист (Best New Artist):
- Angine de Poitrine
- Geese
- Элла Лэнгли
- Slayyyter
- Сиенна Спиро
- Дон Толивер
- Реми Вулф
- The Womack Sisters
Лучшее сольное поисполнение (Best Pop Solo Performance):
- Man I Need - Оливия Дин
- Risk It All - Бруно Марс
- Where Is My Husband! - Raye
- The Cure - Оливия Родриго
- Sauvignon Blanc - Розалия
Лучший поп-исполнение дуэтом или группой (Best Pop Duo/Group Performance):
- Runway - Lady Gaga и Doechii
- Bring Your Love - Мадонна и Сабрина Карпентер
- Click Clack Symphony - Raye с участием Ганса Циммера
- The Life of a Showgirl - Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер
- Dracula - Tame Impala и Дженни
Лучший поп-альбом (Best Pop Vocal Album):
- The Art of Loving - Оливия Дин
- Petal - Ариана Гранде
- The Romantic - Бруно Марс
- This Music May Contain Hope - Raye
- You Seem Pretty Sad for Girl So in Love - Оливия Родриго
Лучший рок-альбом (Best Rock Album):
- Vol.II - Angine de Poitrine
- Your Favorite Toy - Foo Fighters
- The Wow! Signal - Muse
- Foreign Tongues - The Rolling Stones
- Frozen Charlotte - Джек Уайт
Лучшее музыкальное видео (Best Music Video):
- Lost Boys - Фиби Бриджерс
- STORM - GENER8ION и Yung Lean
- hate that i made you love me - Ариана Гранде
- Click Clack Symphony - Raye
- Berghain - Розалия
Лучшее рок-исполнение (Best Rock Performance):
- Sarniezz - Angine de Poitrine
- Lost Boys - Фиби Бриджерс
- Trinidad - Geese
- What's Wrong With Me - Оливия Родриго и Роберт Смит
- In the Stars - The Rolling Stones
Лучший реп-альбом (Best Rap Album):
- Dillagence II - Busta Rhymes и J Dilla
- Am I the Drama? - Cardi B
- God Gotta Afro & Gold Hoops - Rapsody
- Octane - Дон Толливер
- Everything Is a Lot - Wale
- Bully - Deluxe - Ye (Канье Вест)
Лучшее реп-исполнение (Best Rap Performance):
- Good Flirts - Baby Keem с Kendrick Lamar и Momo Boyd
- ErrTime - Cardi B
- Run It Back!! - De La Soul с участием Nas
- Let 'Em Know - T.I.
- Body - Дон Толливер
Когда и где будет проходить "Грэмми-2027"
69-я церемония вручения премии Grammy Awards состоится 7 февраля 2027 года на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.