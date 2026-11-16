Хто боротиметься за "Ґреммі-2027": Розалія, Тейлор Свіфт та інші номінанти
Американська Академія звукозапису оголосила номінантів на 69-ту церемонію премії Grammy Awards, яка відбудеться у 2027 році. Серед претендентів на головні нагороди - Олівія Родріго, Тейлор Свіфт, Бруно Марс та Розалія.
Хто потрапив до списку номінантів, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на сайт премії.
Хто отримав найбільше номінацій на "Ґреммі-2027"
Лідеркою цьогорічного списку стала Raye, відома за хітами Where Is My Husband- та You Don't Know Me. Співачка отримала 11 номінацій, зокрема в категоріях "Альбом року", "Запис року" та "Пісня року".
На другому місці опинилася Розалія з дев'ятьма номінаціями. По сім відзнак за кількістю номінацій отримали Міранда Ламберт, Олівія Родріго, Фібі Бріджерс та Елла Ленглі.
До шести номінацій потрапили Бруно Марс, Леон Томас та Олівія Дін.
Основні номінації "Ґреммі 2027"
Альбом року (Album of the Year):
- Lost Weekend - Фібі Бріджерс
- The Art of Loving - Олівія Дін
- Dandelion - Елла Ленглі
- The Romantic - Бруно Марс
- This Music May Contain Hope - Raye
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Олівія Родріго
- Lux (Complete Works) - Розалія
- The Life of a Showgirl - Тейлор Свіфт
Запис року (Record of the Year):
- Man I Need - Олівія Дін
- Choosin’ Texas - Елла Ленглі
- I Just Might - Бруно Марс
- Where Is My Husband! - Raye
- The Cure - Олівія Родріго
- Berghain - Розалія, Б'єрк та Yves Tumor
- The Fate of Ophelia - Тейлор Свіфт
- Dracula - Tame Impala та Дженні
Пісня року (Song of the Year):
- Berghain - Розалія, Б'єрк та Yves Tumor
- Choosin’ Texas - Елла Ленглі
- The Cure - Олівія Родріго
- Hate That I Made You Love Me - Аріана Гранде
- I Knew It, I Knew You - Тейлор Свіфт (із мультфільму "Історія іграшок 5")
- Man I Need - Олівія Дін
- Risk It All - Бруно Марс
- Where Is My Husband! - Raye
Найкращий новий артист (Best New Artist):
- Angine de Poitrine
- Geese
- Елла Ленглі
- Slayyyter
- Сієнна Спіро
- Дон Толівер
- Ремі Вулф
- The Womack Sisters
Найкраще сольне попвиконання (Best Pop Solo Performance):
- Man I Need - Олівія Дін
- Risk It All - Бруно Марс
- Where Is My Husband! - Raye
- The Cure - Олівія Родріго
- Sauvignon Blanc - Розалія
Найкраще попвиконання дует або гурт (Best Pop Duo/Group Performance):
- Runway - Lady Gaga та Doechii
- Bring Your Love - Мадонна та Сабріна Карпентер
- Click Clack Symphony - Raye за участю Ганса Циммера
- The Life of a Showgirl - Тейлор Свіфт та Сабріна Карпентер
- Dracula - Tame Impala та Дженні
Найкращий попальбом (Best Pop Vocal Album):
- The Art of Loving - Олівія Дін
- Petal - Аріана Гранде
- The Romantic - Бруно Марс
- This Music May Contain Hope - Raye
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Олівія Родріго
Найкращий рок-альбом (Best Rock Album):
- Vol.II - Angine de Poitrine
- Your Favorite Toy - Foo Fighters
- The Wow! Signal - Muse
- Foreign Tongues - The Rolling Stones
- Frozen Charlotte - Джек Вайт
Найкраще музичне відео (Best Music Video):
- Lost Boys - Фібі Бріджерс
- STORM - GENER8ION та Yung Lean
- hate that i made you love me - Аріана Гранде
- Click Clack Symphony - Raye
- Berghain - Розалія
Найкраще рок-виконання (Best Rock Performance):
- Sarniezz - Angine de Poitrine
- Lost Boys - Фібі Бріджерс
- Trinidad - Geese
- What’s Wrong With Me - Олівія Родріго та Роберт Сміт
- In the Stars - The Rolling Stones
Найкращий реп-альбом (Best Rap Album):
- Dillagence II - Busta Rhymes та J Dilla
- Am I the Drama? - Cardi B
- God Gotta Afro & Gold Hoops - Rapsody
- Octane - Дон Толівер
- Everything Is a Lot - Wale
- Bully - Deluxe - Ye (Каньє Вест)
Найкраще репвиконання (Best Rap Performance):
- Good Flirts - Baby Keem за участю Kendrick Lamar та Momo Boyd
- ErrTime - Cardi B
- Run It Back!! - De La Soul за участю Nas
- Let 'Em Know - T.I.
- Body - Дон Толівер
Коли та де проходитиме "Ґреммі-2027"
69-та церемонія вручення премії Grammy Awards відбудеться 7 лютого 2027 року на арені Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.