Хто боротиметься за "Ґреммі-2027": Розалія, Тейлор Свіфт та інші номінанти

Хто отримав найбільше номінацій на "Ґреммі-2027"

Лідеркою цьогорічного списку стала Raye, відома за хітами Where Is My Husband- та You Don't Know Me. Співачка отримала 11 номінацій, зокрема в категоріях "Альбом року", "Запис року" та "Пісня року".

На другому місці опинилася Розалія з дев'ятьма номінаціями. По сім відзнак за кількістю номінацій отримали Міранда Ламберт, Олівія Родріго, Фібі Бріджерс та Елла Ленглі.

До шести номінацій потрапили Бруно Марс, Леон Томас та Олівія Дін.

Основні номінації "Ґреммі 2027"

Альбом року (Album of the Year):

Lost Weekend - Фібі Бріджерс

The Art of Loving - Олівія Дін

Dandelion - Елла Ленглі

The Romantic - Бруно Марс

This Music May Contain Hope - Raye

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Олівія Родріго

Lux (Complete Works) - Розалія

The Life of a Showgirl - Тейлор Свіфт



Запис року (Record of the Year):

Man I Need - Олівія Дін

Choosin’ Texas - Елла Ленглі

I Just Might - Бруно Марс

Where Is My Husband! - Raye

The Cure - Олівія Родріго

Berghain - Розалія, Б'єрк та Yves Tumor

The Fate of Ophelia - Тейлор Свіфт

Dracula - Tame Impala та Дженні



Пісня року (Song of the Year):

Berghain - Розалія, Б'єрк та Yves Tumor

Choosin’ Texas - Елла Ленглі

The Cure - Олівія Родріго

Hate That I Made You Love Me - Аріана Гранде

I Knew It, I Knew You - Тейлор Свіфт (із мультфільму "Історія іграшок 5")

Man I Need - Олівія Дін

Risk It All - Бруно Марс

Where Is My Husband! - Raye



Найкращий новий артист (Best New Artist):

Angine de Poitrine

Geese

Елла Ленглі

Slayyyter

Сієнна Спіро

Дон Толівер

Ремі Вулф

The Womack Sisters

Найкраще сольне попвиконання (Best Pop Solo Performance):

Man I Need - Олівія Дін

Risk It All - Бруно Марс

Where Is My Husband! - Raye

The Cure - Олівія Родріго

Sauvignon Blanc - Розалія



Найкраще попвиконання дует або гурт (Best Pop Duo/Group Performance):

Runway - Lady Gaga та Doechii

Bring Your Love - Мадонна та Сабріна Карпентер

Click Clack Symphony - Raye за участю Ганса Циммера

The Life of a Showgirl - Тейлор Свіфт та Сабріна Карпентер

Dracula - Tame Impala та Дженні



Найкращий попальбом (Best Pop Vocal Album):

The Art of Loving - Олівія Дін

Petal - Аріана Гранде

The Romantic - Бруно Марс

This Music May Contain Hope - Raye

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Олівія Родріго

Найкращий рок-альбом (Best Rock Album):

Vol.II - Angine de Poitrine

Your Favorite Toy - Foo Fighters

The Wow! Signal - Muse

Foreign Tongues - The Rolling Stones

Frozen Charlotte - Джек Вайт

Найкраще музичне відео (Best Music Video):

Lost Boys - Фібі Бріджерс

STORM - GENER8ION та Yung Lean

hate that i made you love me - Аріана Гранде

Click Clack Symphony - Raye

Berghain - Розалія



Найкраще рок-виконання (Best Rock Performance):

Sarniezz - Angine de Poitrine

Lost Boys - Фібі Бріджерс

Trinidad - Geese

What’s Wrong With Me - Олівія Родріго та Роберт Сміт

In the Stars - The Rolling Stones



Найкращий реп-альбом (Best Rap Album):

Dillagence II - Busta Rhymes та J Dilla

Am I the Drama? - Cardi B

God Gotta Afro & Gold Hoops - Rapsody

Octane - Дон Толівер

Everything Is a Lot - Wale

Bully - Deluxe - Ye (Каньє Вест)

Найкраще репвиконання (Best Rap Performance):

Good Flirts - Baby Keem за участю Kendrick Lamar та Momo Boyd

ErrTime - Cardi B

Run It Back!! - De La Soul за участю Nas

Let 'Em Know - T.I.

Body - Дон Толівер

Коли та де проходитиме "Ґреммі-2027"

69-та церемонія вручення премії Grammy Awards відбудеться 7 лютого 2027 року на арені Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.