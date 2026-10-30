Христина Соловий перепела легендарную песню Сестрички Вики "Прощай"

Христина Соловий выпустила новый сингл "Прощай", записанный по мотивам одноименной композиции Вики Врадий , известной как Сестричка Вика. Wave RBC.UA сообщает, что одновременно с аудиопремьерой певица презентовала клип на песню, которая стала четвертым синглом из ее будущего альбома, посвященного украинской музыке и попкультуре 1990-х годов.

О чем новая песня

Для Христины эта работа имеет особенное значение. Она давно увлекается творчеством Вики Радий и даже признается, что на протяжении многих лет знакомит с ее музыкой друзей и коллег.

Так что новая версия "Прощай" стала не просто переосмыслением известной композиции, но и возможностью отдать почет артистке, чье творчество занимает особое место в истории украинской музыки.

Христина Соловий (фото предоставлено прессслужбой)

"Вика Врадий для меня - одна из тех артисток, через которых можно лучше понять украинскую музыкальную культуру второй половины ХХ века. Ее творческий путь связан и с украинской эстрадой 1970-х, и с рок-сценой следующих десятилетий, а ее голос и песни стали частью культурной памяти нескольких поколений", - рассказала Христина.

Композицию создала Вика

По словам певицы, "Прощай" - одна из первых композиций, которые Вика создала еще в юном возрасте. Для самой Соловий​​​​​​​ запись также оказалась особенной: вокальную партию она исполнила в студии с первой попытки, без повторных дублей.

История новой версии началась еще в прошлом году, когда Христина познакомилась с Викой Врадий. Певица направила ей демоверсии своих записей и получила разрешение на исполнение ее песен.

Летом этого года артистки наконец-то встретились лично. Во время разговора Вика поделилась воспоминаниями о создании "Прощай" - композиции, имеющей для нее личную ценность.

Христина Соловий (фото предоставлено прессслужбой)

Мелодия родилась еще в подростковые годы

Однажды девушка попала на выступление львовской группы "Арника", где решилась показать музыкантам собственную композицию. Тогда она еще не знала английского, поэтому напевала мелодию вымышленными словами, которые сама называла "птичьим языком".

"Я была очень молодым человеком и не испытывала таких эмоций, как в этой песне. Я просто садилась и подбирала музыку, пела то, что сама придумывала. Музыкантов настолько поразила мелодия, что они заинтересовались песней. Впоследствии на нее Виктор Морозов создал текст", - вспомнила Вика Врадий.

Вика Врадий (фото предоставлено прессслужбой)

Музыкант и автор текста Виктор Морозов также воспроизвел обстоятельства встречи. По его словам, к тому времени "Арника" регулярно играла танцевальную музыку в одном из львовских клубов.

На их выступления приходили многие молодые люди, а желающие присоединиться к группе нередко просили музыкантов послушать собственные произведения.

Именно так однажды вечером в коллектив привели юную Вику. Музыканты пригласили ее сыграть на пианино, ожидая услышать обычную любительскую композицию. Однако мелодия, которую девушка исполнила без слов, настолько поразила их, что они сразу предложили ей присоединиться к "Арнике".

Впоследствии Морозов написал к ней текст, а Вика записала песню на одной из пластинок группы.

Вика Врадий и Христина Соловий (фото предоставлено пресс-службой)

Новое исполнение Христины Соловий​​​​​​​

Звучание получило одобрительную реакцию обоих авторов. Вика Врадий призналась, что была тронута услышанной версией и назвала ее лучшей интерпретацией , которую могла представить.

"Сегодня услышать эту песню в новом прочтении Христины - это возможность снова встретиться с ней, но уже через время и опыт. И это лучшее исполнение, которое я могла себе представить! Муравьи по коже до сих пор! А все же моя песня - бомба!!!" - прокомментировала артистка.

Виктор Морозов также отметил, как изменилось эмоциональное звучание композиции в интерпретации Соловий​​​​​​​. Если юная Вика в свое время создавала мелодию, не имея собственного опыта переживания разлуки, то Кристина, по его мнению, наполнила ее совсем другими чувствами.

Вика Врадий и Христина Соловий (фото предоставлено пресс-службой)

Работа над альбомом Христины Соловий​​​​​​​ выходит за пределы музыкальных экспериментов. Певица стремится исследовать украинскую сцену 1990-х из-за воспоминаний людей, которые формировали ее историю.

В ходе встречи с Викой Врадий в Калифорнии артистки также записали небольшое интервью. Его планируют обнародовать в ближайшее время.

Кроме того, Соловий хочет создать серию подобных видеоразговоров с другими представителями украинской музыкальной сцены, чтобы сохранить воспоминания и дополнить будущий альбом личными историями его героев.