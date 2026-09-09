"ГогольFest" изменил программу из-за обстрелов в Киеве: большие события произойдут весной

Что произойдет в сентябре

Команда "ГогольFest" отказалась от проведения больших событий в главном здании Октябрьского дворца - Международном центре культуры и искусств. Причиной послужило стремление не создавать ситуаций с большим скоплением людей.

Основатель фестиваля Влад Троицкий в комментарии Общественное Культура объяснил, что в условиях войны организаторы не могут игнорировать риски, связанные с массовыми мероприятиями.

"Это просто безумие. Поэтому мы решили все перенести на весну. Надеемся, что наши овладеют небом и уже не будет такой безумной опасности, как сейчас", - сказал Троицкий.

Несмотря на сокращение программы, "ГогольFest" не отменяют полностью. Часть мероприятий состоится 16-20 сентября. В частности, в "Кинодворце" представят визуальную программу и проведут кинопоказы.

"ГогольFest" (фото: instagram.com/gogolfest_org)

Среди запланированных проектов - резиденция "Нагорная" и "Арт-сквот", в которую присоединятся около сотни студентов лицея искусств, которым руководит художница Алевтина Кахидзе. Участники будут работать непосредственно с пространством здания, создавая инсталляции в комнатах, лестницах и других локациях.

Отдельную инсталляцию специально для фестиваля также создает художник Никита Кадан.

Таким образом, сентябрьская часть "ГогольFest" сосредоточится преимущественно на художественных проектах, не предполагающих масштабного скопления посетителей.

Какие события перенесли на весну

К весне организаторы перенесли все крупные события, рассчитанные на значительное количество зрителей. Среди них - масштабный проект "Ангелы свободы", который планировали провести на котловане будущего Музея Достоинства.

В рамках проекта должны выступить Kyiv Camerata, хор "Киев" и Марьяна Головко. Также программу планировали дополнить масштабными проекциями и большой установкой польского художника из ста синих маков.

До весны также перенесли большие выступления с участием Dakh Daughters, DakhaBrakha и Schmalgauzen.

Организаторы рассматривали возможность полностью отменить фестиваль или перенести его на другой период. Однако, в конце концов, решили оставить часть программы и провести ее в сентябре.

"ГогольFest" возвращается в Киев после девяти лет

Нынешний фестиваль станет первым киевским "ГогольFest" за девять лет. За два десятилетия фестиваль состоялся 28 раз в восьми городах Украины и четырех странах Европы.

Всего мероприятия "ГогольFest" за это время посетили более 800 тысяч человек.