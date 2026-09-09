"ГогольFest" змінив програму через обстріли в Києві: великі події відбудуться навесні

Що відбудеться у вересні

Команда "ГогольFest" відмовилася від проведення великих подій у головній будівлі Жовтневого палацу - Міжнародному центрі культури і мистецтв. Причиною стало прагнення не створювати ситуацій із великим скупченням людей.

Засновник фестивалю Влад Троїцький у коментарі Суспільне Культура пояснив, що в умовах війни організатори не можуть ігнорувати ризики, пов’язані з масовими заходами.

"Це просто божевілля. Тому ми вирішили все перенести на весну. Сподіваємося, що наші опанують небо й вже не буде такої шаленої небезпеки, як зараз", - сказав Троїцький.

Попри скорочення програми, "ГогольFest" не скасовують повністю. Частина заходів відбудеться 16-20 вересня. Зокрема, у "Кінопалаці" представлять візуальну програму та проведуть кінопокази.

"ГогольFest" (фото: instagram.com/gogolfest_org)

Серед запланованих проєктів - резиденція "Нагірна" та "Арт-сквот", до якого долучаться близько сотні студентів ліцею мистецтв, яким керує художниця Алевтина Кахідзе. Учасники працюватимуть безпосередньо з простором будівлі, створюючи інсталяції в кімнатах, на сходах та інших локаціях.

Окрему інсталяцію спеціально для фестивалю також створює художник Нікіта Кадан.

Таким чином, вереснева частина "ГогольFest" зосередиться переважно на мистецьких проєктах, які не передбачають масштабного скупчення відвідувачів.

Які події перенесли на весну

На весну організатори перенесли всі великі події, розраховані на значну кількість глядачів. Серед них - масштабний проєкт "Ангели свободи", який планували провести на котловані майбутнього Музею Гідності.

У межах проєкту мали виступити Kyiv Camerata, хор "Київ" та Мар’яна Головко. Також програму планували доповнити масштабними проєкціями та великою інсталяцією польського художника зі ста синіх маків.

До весни також перенесли великі виступи за участю Dakh Daughters, DakhaBrakha та Schmalgauzen.

Організатори розглядали навіть можливість повністю скасувати фестиваль або перенести його на інший період. Однак зрештою вирішили залишити частину програми та провести її у вересні.

"ГогольFest" повертається до Києва після дев’яти років

Цьогорічний фестиваль стане першим київським "ГогольFest" за дев’ять років. За два десятиліття існування фестиваль відбувся 28 разів у восьми містах України та чотирьох країнах Європи.

Загалом заходи "ГогольFest" за цей час відвідали понад 800 тисяч людей.