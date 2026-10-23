Эскизы костюмов и декораций: в Киеве откроют выставку о театре XX века
В Киеве 4 ноября откроется выставка "Спільна сцена", которая объединит работы театральных художников разных периодов XX века. В Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины представят эскизы декораций и костюмов, графику и необычный кукольный вертеп.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на организаторов выставки.
Что можно будет увидеть
Экспозиция познакомит с художниками, работавшими над визуальным оформлением представлений и влияющими на развитие сценографии. Среди экспонатов:
- эскизы Матвея Драка - одного из главных художников театра имени Ивана Франко;
- работы Михаила Френкеля - одного из основателей идеи "действенной сценографии";
- эскизы костюмов Михаила Глейзера в "Энеиду" 1986 года и "Тевье-Тевель" 1989 года;
- произведения графика, иллюстратора и сценографа Виктора Гукайло;
- эскизы Марка Эпштейна - художника, работавшего с кубизмом и экспрессионизмом и тесно связанного с Культур-Лигой;
- работы Нисона Шифрина для театра Леся Курбаса "Березиль".
Отдельный экспонат - созданный Ириной Уваровой вертеп со сундуком в форме чемодана.
Его использовали в спектакле Киевского городского театра кукол "Все будет хорошо" 1994 года. Главную и единственную роль в ней исполнил актер Шарль Фойерберг.
Какая идея выставки
"Спільна сцена" исследует взаимодействие украинской и еврейской составляющих национальной культуры.
Организаторы предлагают проследить эти связи через сценографию – визуальный язык театра.
"Сила национальной культуры определяется уровнем ее разнообразия. Чем больше опций - тем больше готовность к вызовам", - отметил сокуратор проекта Сергей Руденко.
По его словам, театральное искусство помогает увидеть культурное взаимопроникновение через совместное переживание историй и опыта.
"Сцена преодолевает примитивные стереотипы, формирует разные точки общей оптики", - пояснил он.
Выставку готовит Львовская галерея сценографии в партнерстве с Музеем театрального, музыкального и киноискусства Украины. Кураторы - Татьяна и Сергей Руденко.
Проект реализуют в партнерстве с ЮНЕСКО в рамках инициативы по сохранению еврейского документального наследия в Украине при поддержке и финансировании Европейского Союза.
Когда и где
- Открытие: 4 ноября 2026 года.
- Место: Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, Киев, ул. Лаврская, 9.