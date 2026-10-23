Эскизы костюмов и декораций: в Киеве откроют выставку о театре XX века

Что можно будет увидеть

Экспозиция познакомит с художниками, работавшими над визуальным оформлением представлений и влияющими на развитие сценографии. Среди экспонатов:

эскизы Матвея Драка - одного из главных художников театра имени Ивана Франко;

работы Михаила Френкеля - одного из основателей идеи "действенной сценографии";

эскизы костюмов Михаила Глейзера в "Энеиду" 1986 года и "Тевье-Тевель" 1989 года;

произведения графика, иллюстратора и сценографа Виктора Гукайло;

эскизы Марка Эпштейна - художника, работавшего с кубизмом и экспрессионизмом и тесно связанного с Культур-Лигой;

работы Нисона Шифрина для театра Леся Курбаса "Березиль".

Отдельный экспонат - созданный Ириной Уваровой вертеп со сундуком в форме чемодана.

Его использовали в спектакле Киевского городского театра кукол "Все будет хорошо" 1994 года. Главную и единственную роль в ней исполнил актер Шарль Фойерберг.

Что покажут на выставке "Спільна сцена" в Киеве (фото предоставлено организаторами проекта)

Какая идея выставки

"Спільна сцена" исследует взаимодействие украинской и еврейской составляющих национальной культуры.

Организаторы предлагают проследить эти связи через сценографию – визуальный язык театра.

"Сила национальной культуры определяется уровнем ее разнообразия. Чем больше опций - тем больше готовность к вызовам", - отметил сокуратор проекта Сергей Руденко.

По его словам, театральное искусство помогает увидеть культурное взаимопроникновение через совместное переживание историй и опыта.

"Сцена преодолевает примитивные стереотипы, формирует разные точки общей оптики", - пояснил он.

Что покажут на выставке "Спільна сцена" в Киеве (фото предоставлено организаторами проекта)

Выставку готовит Львовская галерея сценографии в партнерстве с Музеем театрального, музыкального и киноискусства Украины. Кураторы - Татьяна и Сергей Руденко.

Проект реализуют в партнерстве с ЮНЕСКО в рамках инициативы по сохранению еврейского документального наследия в Украине при поддержке и финансировании Европейского Союза.

Когда и где