Ескізи костюмів і декорацій: у Києві відкриють виставку про театр XX століття

Що можна буде побачити

Експозиція познайомить із художниками, які працювали над візуальним оформленням вистав і впливали на розвиток сценографії. Серед експонатів:

ескізи Матвія Драка - одного з головних художників театру імені Івана Франка;

роботи Михайла Френкеля - одного з основоположників ідеї "дієвої сценографії";

ескізи костюмів Михайла Глейзера до "Енеїди" 1986 року та "Тев’є-Тевеля" 1989 року;

твори графіка, ілюстратора й сценографа Віктора Гукайла;

ескізи Марка Епштейна - художника, який працював із кубізмом та експресіонізмом і був тісно пов’язаний із Культур-Лігою;

роботи Нісона Шифріна для театру Леся Курбаса "Березіль".

Окремий експонат - створений Іриною Уваровою вертеп зі скринею у формі валізи.

Його використали у виставі Київського міського театру ляльок "Все буде гаразд" 1994 року. Головну та єдину роль у ній виконав актор Шарль Фоєрберг.

Що покажуть на виставці "Спільна сцена" у Києві (фото надане організаторами проєкту)

Яка ідея виставки

"Спільна сцена" досліджує взаємодію української та єврейської складових національної культури.

Організатори пропонують простежити ці зв’язки через сценографію - візуальну мову театру.

"Сила національної культури визначається рівнем її різноманіття. Чим більше опцій - тим більша готовність до викликів", - зазначив співкуратор проєкту Сергій Руденко.

За його словами, театральне мистецтво допомагає побачити культурне взаємопроникнення через спільне переживання історій і досвіду.

"Сцена долає примітивні стереотипи, формує різні точки спільної оптики", - пояснив він.

Що покажуть на виставці "Спільна сцена" у Києві (фото надане організаторами проєкту)

Виставку готує Львівська галерея сценографії у партнерстві з Музеєм театрального, музичного та кіномистецтва України. Куратори - Тетяна та Сергій Руденки.

Проєкт реалізують у партнерстві з ЮНЕСКО в межах ініціативи зі збереження єврейської документальної спадщини в Україні, за підтримки та фінансування Європейського Союзу.

Коли та де