Ескізи костюмів і декорацій: у Києві відкриють виставку про театр XX століття
У Києві 4 листопада відкриється виставка "Спільна сцена", яка об’єднає роботи театральних художників різних періодів XX століття. У Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України представлять ескізи декорацій і костюмів, графіку та незвичайний ляльковий вертеп.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на організаторів виставки.
Що можна буде побачити
Експозиція познайомить із художниками, які працювали над візуальним оформленням вистав і впливали на розвиток сценографії. Серед експонатів:
- ескізи Матвія Драка - одного з головних художників театру імені Івана Франка;
- роботи Михайла Френкеля - одного з основоположників ідеї "дієвої сценографії";
- ескізи костюмів Михайла Глейзера до "Енеїди" 1986 року та "Тев’є-Тевеля" 1989 року;
- твори графіка, ілюстратора й сценографа Віктора Гукайла;
- ескізи Марка Епштейна - художника, який працював із кубізмом та експресіонізмом і був тісно пов’язаний із Культур-Лігою;
- роботи Нісона Шифріна для театру Леся Курбаса "Березіль".
Окремий експонат - створений Іриною Уваровою вертеп зі скринею у формі валізи.
Його використали у виставі Київського міського театру ляльок "Все буде гаразд" 1994 року. Головну та єдину роль у ній виконав актор Шарль Фоєрберг.
Яка ідея виставки
"Спільна сцена" досліджує взаємодію української та єврейської складових національної культури.
Організатори пропонують простежити ці зв’язки через сценографію - візуальну мову театру.
"Сила національної культури визначається рівнем її різноманіття. Чим більше опцій - тим більша готовність до викликів", - зазначив співкуратор проєкту Сергій Руденко.
За його словами, театральне мистецтво допомагає побачити культурне взаємопроникнення через спільне переживання історій і досвіду.
"Сцена долає примітивні стереотипи, формує різні точки спільної оптики", - пояснив він.
Виставку готує Львівська галерея сценографії у партнерстві з Музеєм театрального, музичного та кіномистецтва України. Куратори - Тетяна та Сергій Руденки.
Проєкт реалізують у партнерстві з ЮНЕСКО в межах ініціативи зі збереження єврейської документальної спадщини в Україні, за підтримки та фінансування Європейського Союзу.
Коли та де
- Відкриття: 4 листопада 2026 року.
- Місце: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, Київ, вул. Лаврська, 9.