Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон в ловушке тайн: вышел трейлер триллера "Верити"

О чем фильм "Верити"

В центре истории - писательница Ловен Эшли, которая переживает сложный период в карьере. Она получает необычное предложение - приехать в удаленное поместье известного автора Верити Кроуфорд и завершить ее популярную книжную серию.

Верити после трагического события не может продолжать работу, поэтому Ловен фактически становится ее литературной "тенью". Во время пребывания в доме Кроуфордов она находит рукопись с жуткими автобиографическими записями хозяйки.

Энн Хэтэуэй в образе Верити Кроуфорд (кадр из фильма)

Тексты раскрывают шокирующие подробности жизни Верити и ее отношений с мужем Джереми. Читая их, Ловен все глубже погружается в мрачную историю семьи.

Позже писательнице становится все сложнее понять, где кончается вымысел и начинается реальность. В итоге пребывание там превращается в психологическую игру, из которой почти невозможно выбраться.



Кто сыграл в "Верити" и когда премьера

Режиссером картины стал Майкл Шоуолтер, известный по фильмам "Привет, меня зовут Дорис", "Любовь - болезнь", "Глаза Темми Фэй" и "Мнение о тебе".

В фильме снялись:

Энн Хэтэуэй - Верити Кроуфорд;

Дакота Джонсон - Ловен Эшли;

Джош Гартнетт - Джереми Кроуфорд.

"Верити" совмещает элементы психологического триллера и мистики. Премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 1 октября.