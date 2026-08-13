Енн Гетевей і Дакота Джонсон у пастці таємниць: вийшов трейлер трилеру "Веріті"

Про що фільм "Веріті"

У центрі історії - письменниця Ловен Ешлі, яка переживає складний період у кар’єрі. Вона отримує незвичайну пропозицію - приїхати до віддаленого маєтку відомої авторки Веріті Кроуфорд і завершити її популярну книжкову серію.

Веріті після трагічної події не може продовжувати роботу, тому Ловен фактично стає її літературною "тінню". Під час перебування в будинку Кроуфордів вона знаходить рукопис із моторошними автобіографічними записами господині.

Енн Гетевей в образі Веріті Кроуфорд (кадр з фільму)

Тексти розкривають шокуючі подробиці життя Веріті та її стосунків із чоловіком Джеремі. Читаючи їх, Ловен дедалі глибше занурюється у похмуру історію родини.

Згодом письменниці стає дедалі складніше зрозуміти, де закінчується вигадка і починається реальність. Зрештою перебування там перетворюється на психологічну гру, з якої майже неможливо вибратися.



Хто зіграв у "Веріті" та коли прем'єра

Режисером картини став Майкл Шоуолтер, відомий за фільмами "Привіт, мене звати Доріс", "Кохання - хвороба", "Очі Теммі Фей" та "Думка про тебе".

У фільмі знялися:

Енн Гетевей - Веріті Кроуфорд;

Дакота Джонсон - Ловен Ешлі;

Джош Гартнетт - Джеремі Кроуфорд.

"Веріті" поєднує елементи психологічного трилеру та містики. Прем’єра в українських кінотеатрах запланована на 1 жовтня.