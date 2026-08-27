"Эмили в Париже" отправляется в Грецию: Netflix показал первые кадры финального сезона

Что будет в новом сезоне

Похоже, на этот раз Эмили покинет привычный Париж и отправится в Средиземноморье. В конце пятого сезона Габриэль узнал о разрыве Эмили с итальянским Марчелло и направил ей открытку с приглашением присоединиться к нему перед новой работой на яхте. Новые кадры подтверждают, что их история продолжится в Греции.

Создатель сериала Даррен Стар отметил, что хотел сделать финальный сезон "самым масштабным" опытом "Эмили в Париже". По его словам, команда стремилась показать Грецию особенно эффектно, чтобы зрители могли вместе с Эмили пережить своеобразное путешествие по Европе.