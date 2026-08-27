"Емілі в Парижі" вирушає до Греції: Netflix показав перші кадри фінального сезону

Що буде в новому сезоні

Схоже, цього разу Емілі залишить звичний Париж і вирушить до Середземномор’я. Наприкінці п’ятого сезону Габріель дізнався про розрив Емілі з італійським Марчелло та надіслав їй листівку із запрошенням приєднатися до нього перед новою роботою на яхті. Нові кадри підтверджують, що їхня історія продовжиться в Греції.

Творець серіалу Даррен Стар зазначив, що хотів зробити фінальний сезон "наймасштабнішим" досвідом "Емілі в Парижі". За його словами, команда прагнула показати Грецію особливо ефектно, щоб глядачі могли разом з Емілі пережити своєрідну подорож Європою.